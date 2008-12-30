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Bilim / Teknoloji

Sahte profile karşı yazılım

E-imza teknolojili GerçeXiz'in Facebook'ta yer alan profillerin gerçek ya da sahte olduğunu ayırt edebildiği bildirildi.

30 Aralık 2008 02:00

E-Güven'in, Eczacıbaşı Bilişim ile ortaklaşa geliştirdiği "e-imza teknolojili GerçeXiz"in, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yer alan profillerin hangilerinin gerçek hangilerinin sahte olduğunu ayırt edebildiği bildirildi.

E-Güven'den edinilen bilgiye göre, Facebook'ta sahte profiller ya da isim benzerliği nedeniyle yaşanan sıkıntılara son vermek üzere geliştirilen yazılım sayesinde, aynı isimle açılan profillerden hangisinin gerçekten o kişiye ait olduğu kolayca anlaşılıyor.

Belli bir profilin, profil sahibinin mobil imzasıyla imzalanarak onaylanmasına olanak veren GerçeXiz, profil bilgilerinin mobil imzadaki sertifika kayıt bilgileriyle eşleştirilmesi esasına dayanıyor.

Kişilerin gerçek ad, soyad ve doğum tarihi gibi bilgilerinin mobil imza sertifikalarına gömülü olması ve bu bilgilerin mobil imza sertifikası oluşturulmadan önce yüz yüze yapılan kimlik kontrolü ile alınması, uygulamanın güvenlik sağlamasına imkan tanıyor.

Mobil imzasıyla, kendi profilini imzalayan profil sahibi, aynı uygulamayı kullanan arkadaşlarının listesinde "güvenli" olarak işaretlenmiş oluyor. GerçeXiz uygulamasına, Facebook'ta "Uygulamalar" bölümünden erişilebiliyor.

E-Güven Genel Müdürü Can Orhun, konuya ilişkin değerlendirmesinde, GerçeXiz'in temelinin E-Güven'in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) aldığı yetki çerçevesinde verdiği elektronik imza hizmetine dayandığını belirterek, "GerçeXiz uygulaması, kişilerin bilgisi ve rızası dışında isimlerinin kullanılarak, onlar adına profil oluşturulmasını ve bunun sonucunda yaşanabilecek hoş olmayan durumları da engelliyor" görüşünü aktardı. (AA)

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