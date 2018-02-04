'Sahte porno' tehlikesi: Gerçek görüntülere başkalarının yüzlerini ekliyorlar

Sahte olduğu fark edilmeyecek kadar gerçekçi olan pornolarda, hiç ilgisi olmayan kişilerin yüzleri kolayca kullanılabiliyor. Sahte porno videoları internet aleminde paylaşılmaya devam ederken tepkilere 'duyarlı' yaklaşım GfyCat adlı gif yükleme sitesinden geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Deepfakes başlığı altında bu paylaşımları yapan kişilerce farkedilen duruma göre, önce yüklenen sahte porno filmler birer birer uyarısız kaldırılmaya başlandı. Daha sonra da önceki gün itibariyle GfyCat yetkilileri videoları kaldırdığını ve bundan sonra da neden kaldıracaklarını anlattıkları bir açıklama yaptılar.

GfyCat'in açık açık bir +18 içerik yasağı olmasa da, kullanıcı sözleşmelerine göre, platform zaten "yasaya uygun olmayan, zarar verici, tehdit edici, taciz edici, zarar verici, şiddet içeren, lekeleyen, vahşi, müstehcen, karalayıcı, başkalarının gizliliğini istila eden, ırkçı, etnik ayrımcı veya sakıncalı" buldukları içerikleri kaldırma hakkına sahip. Şirket yetkililerine göre bu sahte pornolar zaten bu tanımlardan büyük bir kısmını bir arada içeriyor.

Wonder Woman'ın yıldızını oynattılar

Reddit'te başlayan ve hızla yayılan sahte pornolar yapay zekalara ürettiriliyor. Gerçek porno görüntülere hiç ilgisi olmayan insanların yüzleri ekleniyor. Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot'un yüzü de bu şekilde kim olduğu bilinmeyen biri tarafından bir porno filme yerleştirildi ve en çok izlenenler arasında yer aldı.