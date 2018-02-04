T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Sahte porno' tehlikesi: Gerçek görüntülere başkalarının yüzlerini ekliyorlar

Wonder Woman'ın yıldızını oynattılar!

04 Şubat 2018 13:11

Sahte olduğu fark edilmeyecek kadar gerçekçi olan pornolarda, hiç ilgisi olmayan kişilerin yüzleri kolayca kullanılabiliyor. Sahte porno videoları internet aleminde paylaşılmaya devam ederken tepkilere 'duyarlı' yaklaşım GfyCat adlı gif yükleme sitesinden geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Deepfakes başlığı altında bu paylaşımları yapan kişilerce farkedilen duruma göre, önce yüklenen sahte porno filmler birer birer uyarısız kaldırılmaya başlandı. Daha sonra da önceki gün itibariyle GfyCat yetkilileri videoları kaldırdığını ve bundan sonra da neden kaldıracaklarını anlattıkları bir açıklama yaptılar.

GfyCat'in açık açık bir +18 içerik yasağı olmasa da, kullanıcı sözleşmelerine göre, platform zaten "yasaya uygun olmayan, zarar verici, tehdit edici, taciz edici, zarar verici, şiddet içeren, lekeleyen, vahşi, müstehcen, karalayıcı, başkalarının gizliliğini istila eden, ırkçı, etnik ayrımcı veya sakıncalı" buldukları içerikleri kaldırma hakkına sahip. Şirket yetkililerine göre bu sahte pornolar zaten bu tanımlardan büyük bir kısmını bir arada içeriyor.

Wonder Woman'ın yıldızını oynattılar

Reddit'te başlayan ve hızla yayılan sahte pornolar yapay zekalara ürettiriliyor. Gerçek porno görüntülere hiç ilgisi olmayan insanların yüzleri ekleniyor. Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot'un yüzü de bu şekilde kim olduğu bilinmeyen biri tarafından bir porno filme yerleştirildi ve en çok izlenenler arasında yer aldı.

ETİKETLER

pornosahte pornowonder woman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24