Sahte polislerin tecavüz dehşeti

Ümraniye’de, kendilerini "Polis" olarak tanıtıp, zorla paralarını aldıkları 2 kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.



İstiklal Mahallesi’nde evine gittikleri 2 kadına, kendilerini polis olarak tanıtıp, paralarını zorla aldıkları ve tecavüz ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Adem Hacı G. (50), Remzi K.(33) ve Murat E’nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Kaldıkları yerlerde ve üzerlerinde, 1 adet kurusıkı diye tabir edilen tabanca, sahte polis kimlikleri ve sürücü belgeleri, 2 adet polis telsizi ile kelepçe bulunan şüpheliler Ümraniye Adliyesine gönderildi.



Haklarında "Tecavüz", "Nitelikli yağma", "Polis süsü vermek" ve "Evrakta sahtecilik" suçlarından işlem yapıldığı bildirilen şüphelilerin, para karşılığı fuhuş yaptığı öne sürülen 10 kadının daha zorla parasını aldıklarının anlaşıldığı bildirildi.



Bu arada, şüpheliler ile birlikte hareket eden bir kişinin de arandığı kaydedildi.



Öte yandan, şikayette bulunan 2 kadına ise "Fuhuş yapmak ve yaptırmaktan" yasal işlem yapıldığı öğrenildi.



