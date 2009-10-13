Sahte polislere 12 yıl 6'şar ay hapis

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kendilerini sivil polis olarak tanıtarak durdurdukları gençlerin paralarını ve kimliklerini aldıktan sonra kaçtıkları suçlamasıyla yargılanan sanıklar, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Altuntaş ve Orkun Uyanç, 7 Temmuzda, Güllerpınarı Mahallesi Keykubat Caddesi'nde, yolda yürüyen 15 yaşındaki S.S. ile 16 yaşındaki E.Ö'ye, kendilerini sivil polis olarak tanıtarak üzerlerini aradı. İki zanlı, iddiaya göre, bu sırada gençlerin çantalarında bulunan 135 TL ile kimliklerini alarak olay yerinden ayrıldı.

Gençlerin ihbarı üzerine eşkalları belirlenen zanlılar, polis ekiplerince gözaltına alındı. 8 Temmuzda çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulan 2 sanık, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan karar duruşmasında, ''Polis süsü vermek ve gasp'' suçlarından 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.