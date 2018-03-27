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Sahte polisler ev sahibini bağladıktan sonra köpeğini çaldılar

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, ev sahibini koli bandıyla bağlayıp 2 bin lira ve köpeğini çaldı

27 Mart 2018 18:01

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT\'ta kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, ev sahibini koli bandıyla bağlayıp 2 bin lira ve köpeğini çaldı. Şüphelilerden biri polis operasyonuyla yakalandı. 
Olay, 12 Mart\'ta Esenyurt\'ta meydana geldi. İ.E. ile yanında bulunan şüpheli, polis olduğunu söyleyerek Ö.U.\'nun yaşadığı daireye girdi. 
Şüpheliler 70 yaşındaki Ö.U.\'nun silah tehdidiyle elini, kolunu koli bandıyla bağladı. İ.E. ile yanındaki kişi daha sonra 2 bin lira ve Paşa isimli Pekinez cinsi köpeği alarak kayıplara karıştı. 2 şüphelinin köpekle binadan çıkışı ve otomobillerine binişi çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

BANTLARDAN KURTULUP POLİSİ ARADI
Ö.U. uzun uğraşları sonucu bantlardan kurtuldu ve durumu polise bildirdi. Polis şüphelilerin peşine düştü. Dün de İ.E. Arnavutköy\'de çaldığı köpekle birlikte yakalandı. Paşa isimli köpek sahibine teslim edildi. 

89 SUÇ KAYDI VAR
89 suç kaydının olduğu belirtilen İ.E. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Polis diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 

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