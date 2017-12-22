Sahte polis, yaşlı kadının 300 bin liralık altını ile kaçarken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da kendini polis olarak tanıtan 34 yaşındaki Selçuk Erbaş, 77 yaşındaki Teksin Ağar\'ın 300 bin lira değerindeki altınlarını alıp kaçmak isterken yakalandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Yalnız yaşayan emekli olan doktor Teksin Ağar\'ın evine giden Selçuk Erbaş, kendisini polis olarak tanıtıp, süren bir soruşturma kapsamında evde bulunan altın ve paraları istedi. Bir kuyumcudan yüklü miktarda altın çalındığını ve evde altın var ise üzerinde parmak izi çalışması yapılacağını söyleyen ve 3 saate yakın kapıda bekleyen Selçuk Erbaş, Teksin Ağar\'ı ikna etmeye çalıştı.

KİMLİĞİNİ SORDU

Çantada sakladığı altınları alıp getiren Teksin Ağar, kapının önünde bekleyen Selçuk Erbaş\'a polis kimliğini sordu. Erbaş\'ın kimliğinin yanında olmadığını söylemesi üzerine Teksin Ağar, kapıyı kapatmak istedi. Ancak kapının kapanmasını engelleyen şüpheli, yaşlı kadının elindeki çantayı alarak apartmanın merdivenlerinden inmeye başladı. Bu sırada evinin balkonuna çıkan Teksin Ağar, çığlık atıp yardım istedi. Bölgede bulunan Kuyumcular Çarşısı\'ndaki esnaf, şüpheli Selçuk Erbaş\'ı apartmandan çıkarken yakaladı. Esnaf, şüpheliyi elindeki altın çantasıyla birlikte çağrılan polise teslim etti. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.



FOTOĞRAFLI