Sahte polis, Rus sevgiliyi 100 bin dolar dolandırdı (2)

İKİ OĞLUYLA YAŞIYOR

Antalya\'da, kendisini \'polis\' ve \'Ömer Demir\' olarak tanıtan bir çocuğunun babası T.A. tarafından 100 bin dolar dolandırılan Rus vatandaşı 35 yaşındaki Evgeniia Dtysheva, 2 çocuğu ile birlikte yaşadığını söyledi. Rus eşinden 12 yaşında bir oğlu olduğunu hatırlatan Evgeniia Dtysheva, \"Boşandığım eşim Rusya\'da ünlü bir alışveriş mağazalarının bayiliğini yapıyor. Ben de mağaza zincirinin müdürüydüm. Geçinemedik ayrıldık. Rus eşimden olan oğlumla Türkiye\'ye geldim. 2 yıldır da Antalya\'da yaşıyorum\" dedi.

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