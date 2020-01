Sahte polis, Rus sevgiliyi 100 bin dolar dolandırdı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da Rus vatandaşı 35 yaşındaki Evgeniia Dtysheva, kendisini \'polis\' ve \'Ömer Demir\' olarak tanıtan bir çocuğunun babası T.A.\'nın, 100 bin dolar dolandırdığını ileri sürdü. Sabıkası olduğu belirlenen T.A.\'nın, polis kıyafetli fotoğrafları dikkati çekti.

Antalya\'da yaşayan Rus Evgeniia Dtysheva, \'polis\' ve \'Ömer Demir\' olarak tanıdığı bir çocuğunun babası T.A.\'dan şikayetçi olmak için gittiği Konyaaltı\'ndaki polis merkezinde çarpıcı iddialarda bulundu. Evgeniia Dtysheva, 2 yıl önce Liman Mahallesi\'ndeki bir sitenin spor salonunda kendisini \'Ömer Demir\' olarak tanıtan, sonradan T.A. olduğu ortaya çıkan kişiyle görüşmeye başladıklarını, bir süre sonra evlenme teklif ettiğini kaydetti. Zaman zaman Rusya\'ya gidip geldiğini aktaran Evgeniia Dtysheva, “Ömer Rusya\'dan dönüşte evlilik için gereken evrakı getirmemi söyledi. Rusya\'dan döndükten sonra Ömer\'le yaşamaya başladık. Sonra hamile kaldım. Eski eşimden çocuğum da yanımda kalıyordu. Eski kocam bu yüzden bana kızdı ve Antalya\'ya gelip beni Rusya\'ya götürmek istedi. Ömer karşı çıktı ve eski kocamı dövdü. Eski kocam da Rusya\'da kendisine çocuğunu göstermediğimi iddia ederek hakkımda dava açtı. Bunun üzerine Ömer bana \'Tüm mallarına tedbir koyduracak, her şeyi satman gerekiyor\' dedi. Sitedeki daireme Ömer alıcı buldu ve apar topar sattırdı. Daireyi sattığımız kişiden bir cip ve 80 veya 100 bin dolar aldık. Arabayı üzerime aldım. Ömer \'Senin hesaplarına haciz gelebilir, o yüzden bu para benim hesabımda dursun\' diyerek, parayı aldı\" dedi.

\'POLİS OLDUĞUNU SÖYLEDİ\'

Geçen yıl Ömer Demir\'in kendisine polis olacağını söylediğini kaydeden Evgeniia Dtysheva, “Polis olmak için tanıdığı savcı, hakim ve emniyet personeli olduğunu söyledi. Bunu söyledikten bir iki gün sonra da göreve başladığını söyledi. Sivil olarak çalıştığını belirtti. Kemerine bir polis amblemi kokart takıyor ve hemen hemen her gün \'İşe gidiyorum\' diye evden çıkıyordu. Polis telsizi de kullanıyordu. Markasını bilmediğim gümüş renkli bir silahı ve mermileri vardı. Birçok defa resmi trafik polisi aracının evin önüne gelip aldığını ve eve bıraktığını gördüm. Bazen motosikletli yunus timleri gelip bırakıyordu\" diye konuştu.

18 TEMMUZ\'DA ORTADAN KAYBOLDU

Ömer Demir\'in bir gün kendisine evlilik için tüm işlemleri yapacağını söyleyerek evrak imzalattığını iddia eden Evgeniia Dtysheva, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Evrakı imzaladıktan sonra evlenmiş olacağımızı söyledi. Ondan hamile kalmıştım, bu nedenle o kağıdı incelemedim ve güvenip imzaladım. Hatta Ömer bana imzadan sonra \'Tebrik ederim artık evliyiz\' dedi. Bir süre sonra bana daireden kalan parayı değerlendirmem gerektiğini belirtip, bir arsa bulduğunu söyledi. Ben de kabul ettim. Konyaaltı Tapu Müdürlüğü\'ne gittik. Orada tanımadığım bir kişi daha vardı. Sonra bana beklememe gerek olmadığını, tapuyu eve göndereceklerini söyledi. Ben de Ömer\'i arabada bekledim. Sonra Ömer yanıma gelip içeriğini bilmediğim bir takım evrak imzalattı. Bunların tapu için gerekli belgeler olduğunu söyledi. Birkaç gün sonra bana bir tapu getirip arsayı aldığını ifade etti. Tapuya baktığımda üzerinde adım yazıyordu. Bu arsayı 35 bin dolar civarına aldığını, kalan miktarın da hesabında olduğunu söyledi. Bir süre sonra bana Moskova\'ya tayin olduğunu, gümrükte çalışacağı için oraya taşınacağımızı belirtti. Eski eşimle olan hukuki süreçten dolayı Rusya\'da sıkıntı olabileceğinden Ömer bana yeni pasaport ayarlayacağını ve hiçbir sorun olmayacağını söyledi. 18 Temmuz günü araca iki büyük el çantası koydu ve sabaha karşı saat 04.00\'te eve geldi. Döndüğünde çantalar yoktu. Kendisine pasaport işini sordum, halledeceğini söyledi. Bilerek tartışma ortamı yarattı ve bir daha geri dönmedi. Evden çıktıktan 15 dakika sonra bana mesaj atıp Gürcistan\'a gideceğini, beni de yanına alacağını, alacak için eve gelenler olursa kimseye para vermememi söyledi. O evden ayrıldıktan sonra tabletimin, Rusya\'dan aldığımı iPhone 4 marka cep telefonumun, 4 pırlanta taşlı altın yüzüğümün, 3 altın küpemin, 3 zincir şeklinde altın kolyemin ve üzerinde değerli taşlar olan 2 alyansımın yerinde olmadığını fark ettim. Bunun üzerine Ömer\'i telefonla aradım ama sürekli kapalıydı. Halen de kendisine ulaşamıyorum.\"

HER ŞEYİ YALAN

Yaptığı araştırmalar sonucu Ömer\'in polis olmadığını öğrendiğini sözlerine ekleyen Evgeniia Dtysheva, konuşmasını şöyle tamamladı:

\"Evli olmadığımızı, evlilik için hiçbir müracaatın yapılmadığını, tapudan da üzerime hiçbir taşınmaz olmadığını, bana gösterdiği tapunun sahte olduğunu öğrendim. Bu tapu belgesini de yanında götürmüş. Ayrıca bir defasında telefonuna baktığımda birkaç kadınla samimi şekilde mesajlaştığını gördüm. Bana onların eski arkadaşları ve artık görüşmediğini söylemişti. Sonradan öğrendiğime göre 3- 4 kadın ile hala sevgili ve onlardan da birer erkek çocuk sahibi olduğunu öğrendim. Ayrıca Ömer ile yaşadığımız dönemde Mustafa isimli bir trafik polisi evimize misafir olarak geliyordu. Ben onu Ömer\'in polis arkadaşı olarak biliyorum. Ömer\'i arada sırada işe giderken alıp bırakıyordu. Bana Ömer\'in polis olmadığından hiç söz etmedi. Ömer\'e ulaşamayınca Mustafa\'yı aradım. Bana onun adının Ömer olmadığını, nerede olduğunu bilmediğini, kendisinin de onu aradığını, kendisine de borcu olduğunu söyledi. Mustafa\'ya \'Birlikte çalışmıyor muydunuz, o da polis\' dediğimde bana \'Yok hayır, birlikte çalışmıyoruz, sadece arabada birlikte geziyorduk, polis değil\' dedi. Gerçek adının ne olduğunu bana söylemedi. Olaylardaki maddi zararım 100-120 bin dolar civarındadır.\"

Yapılan araştırmalarda, kendisini Ömer Demir olarak tanıtan kişinin T.A. olduğu ve bulunduğu belirlendi.



FOTOĞRAFLI