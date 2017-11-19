T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sahte plakalı TIR ile zeytin hırsızlığı

GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde bir firmadan 350 bin TL'lik zeytini yükledikten sonra ortadan kaybolan TIR ve aracın sürücüsü polis ekiplerinin sıkı takibi sonrası İstanbul'da yakalandı

19 Kasım 2017 17:06

GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde bir firmadan 350 bin TL\'lik zeytini yükledikten sonra ortadan kaybolan TIR ve aracın sürücüsü polis ekiplerinin sıkı takibi sonrası İstanbul\'da yakalandı.
Gemlik\'ten 58 UD 229 sahte plakalı TIR’ın dorsesine 350 bin TL değerinde 26 ton zeytini yükleyen Mustafa E. ve Doğan S. zeytinleri aradan geçen 24 saatlik süreye rağmen İstanbul\'daki alıcıya teslim etmemesi üzerine ortaya çıkan hırsızlık olayını Gemlik polisi çözdü. Polis ekipleri güvenlik kameraları, gerekse çevre il ve ilçelerdeki KGS\'leri takip ederek önce sahte plaklı TIR’ın gerçek plakasına ulaştı. 50 EN 955 gerçek plakalı TIR’ın İstanbul Ambarlı Limanı garajında park halinde olduğunu belirleyen ekipler, İstanbul Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak yaptıkları operasyonda TIR’ı dorsesindeki zeytinlerle birlikte ele geçirdi. TIR\'da bulunan ve evrakta sahtecilik suçundan arandığı tespit edilen Doğan S. polis tarafından gözaltına alınırken, Mustafa E. aranıyor.  350 bin TL\'lik zeytin ise Gemlik\'te bulunan mal sahibine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GEMLİK Bursa DHA BURSAnın GemlikTLTIRGemlikUDTIRınMustafaDoğanPolisKGSENAmbarlı LimanıBeylikdüzüEmniyet MüdürlüğüTIRıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24