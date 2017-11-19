Sahte plakalı TIR ile zeytin hırsızlığı

GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde bir firmadan 350 bin TL\'lik zeytini yükledikten sonra ortadan kaybolan TIR ve aracın sürücüsü polis ekiplerinin sıkı takibi sonrası İstanbul\'da yakalandı.

Gemlik\'ten 58 UD 229 sahte plakalı TIR’ın dorsesine 350 bin TL değerinde 26 ton zeytini yükleyen Mustafa E. ve Doğan S. zeytinleri aradan geçen 24 saatlik süreye rağmen İstanbul\'daki alıcıya teslim etmemesi üzerine ortaya çıkan hırsızlık olayını Gemlik polisi çözdü. Polis ekipleri güvenlik kameraları, gerekse çevre il ve ilçelerdeki KGS\'leri takip ederek önce sahte plaklı TIR’ın gerçek plakasına ulaştı. 50 EN 955 gerçek plakalı TIR’ın İstanbul Ambarlı Limanı garajında park halinde olduğunu belirleyen ekipler, İstanbul Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak yaptıkları operasyonda TIR’ı dorsesindeki zeytinlerle birlikte ele geçirdi. TIR\'da bulunan ve evrakta sahtecilik suçundan arandığı tespit edilen Doğan S. polis tarafından gözaltına alınırken, Mustafa E. aranıyor. 350 bin TL\'lik zeytin ise Gemlik\'te bulunan mal sahibine teslim edildi.



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