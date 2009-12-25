Sahte piyango biletlerine dikkat!

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Hangisi sahte, hangisi gerçek

Seyyar piyangocular için özel ruhsat

Yılbaşı yaklaşırken gerek milli piyango bayilerinde gerekse seyyar satıcılarda bilet satışı yoğunlaşmış durumda.Bu yoğunluk, sahte milli piyango bileti basımı ile bu durumu değerlendirmek isteyen "sahte bilet basan çeteleri" de harekete geçirdi.Bugün (25 Aralık 2009) Mali Suçlar Büro Amirliği tarafından Ankara'da ve Manisa'da gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 100 bin sahte piyango bileti ele geçirilirken, eş zamanlı olarak 6 ilde yapılan operasyonlarda olayla ilgili olarak 15 kişi gözaltına alındı.Gerçekleştirilen operasyonlar sonrası 15 zanlıdan ikisinin 2008 yılında benzer suçlardan gözaltına alındığı ifade edildi.Peki sahte bilet ile gerçeğini nasıl ayıracağız veya doğru bileti nerelerden alacağız?Konuyla ilgili olarak konuşan Milli Piyango İdaresi Piyango Dairesi Başkanı Ekrem Gürsoy, sahte biletin gerçeğinden ayırmak için ithal boya ve filigram kullanıldığını, sabit bilet satıcılarından kimsenin tereddüt etmemesi gerektiğini, seyyar satıcılar içinse özel ruhsatlar üretildiğini ifade etti. Gürsoy, bilet ve ruhsat işlemlerinde kullanılan malzemelerin yurt dışından getirilmesi nedeniyle kopyalanmasının mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.Gürsoy, biletlerin renkli fotokopiyle veya farklı yollarla kopyalanmasını önlemek amacıyla yurt dışından özel boya getirterek baskı işlemlerini gerçekleştirdiklerini ifade etti.Kağıtlarında yurt dışından ithal edildiğini belirten Gürsoy, biletin üzerinde sağ alt ve sol üst köşede bulunan milli piyango amblemi olan güvercinin turuncu renkli özel bir mürekkeple basıldığını vurguladı.Biletin içinde 8 veya 12 adet filigram bulunduğunu ifade eden Gürsoy, bu filigramların (bilet veya paranın sahte olup olmadığını belirten doku) gün ışığında veya mor ışıkta rahatça görülecebileceğini söyledi.Gürsoy, amblemle birlikte ikramiye rakamı için kullanılan mürekkebin de yurt dışından geldiğini ve kopyalanamz olduğunu ekledi.Sabit bilet satıcılarıyla ilgili bir endişe olmaması gerektiğini belirten Gürsoy, buralardan rahatça bilet alınabileceğini kaydetti.Ancak seyyar satıcılar için özel ve yeni bir ruhsat yapıldığını ifade eden Gürsoy, bilet alımı yapılırken kadın satıcılar için pembe renkli, erkek satıcılar içinse mavi renkli olan bu ruhsatlara dikkat edilmesi gerektiğini özellikle vurguladı.Gürsoy, ruhsatın elyaf kağıda basıldığını söyleyerek bu ruhsatların da kopyalanamaz olduğunu belirtti.