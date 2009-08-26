Sahte parfüm çetesi yakalandı

İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonda ünlü marka parfümlerin 2.5 dolara mal ettikleri sahtesini 20 dolara piyasaya süren 2’si kardeş 3 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, karaciğer, böbrek ve cilde zarar verdiği belirtilen sahte parfümleri gerçeğinden ayırması konusunda püf noktaları verdi: Ambalaj, kabartma, amblemler net değil amatörcedir. Etkisi 20 dakika sürer.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün gelen bir ihbar üzerine İkitelli Organize Sanayi Sitesi’nde tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Bu yeri depo olarak kullanan Sedat S. ve Salim O. gözaltına alındı. Depo içinde yapılan aramada ise dolumu yapılmış değişik markalara ait 2 bin 300 adet sahte parfüm, 810 boş parfüm şişesi, 2 parfüm dolum makinesi, 1 kapak sıkıştırma, 1 sıkma makinesi, 7 bidon esans ve 19 bidon alkol ele geçirildi.

Bu kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda sahte parfümlerin satıldığı Fatih’teki bir parfümeri dükkanına da ek operasyon yapıldı. Baskında dükkan sahibi Cuma S. de emniyete götürüldü. Dükkanda yapılan incelemede ise gerçek parfümlerin arasında bulunan sahte parfümlere de el konuldu. Yapılan sorgulama sonunda 2’si kardeş olan zanlıların, İkitelli’deki depoda 2.5 dolara imal ettikleri sahte parfümleri Fatih’teki parfümeri dükkanında 20 dolara sattığı ortaya çıktı. Zanlıların, müşterileri “Bu ürünler indirimli“ diyerek sahte parfümlere yönelttiği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, “sahte parfüm imal etmek ve piyasaya sürmek“ suçundan adliyeye sevk edildi.



Tüketiciler Birliği’nin incelemesi sonunda sahte parfümlerin alerjiye neden olduğu, insan cildine, karaciğer ve böbreğe zarar verdiği anlaşıldı. Emniyet yetkilileri de vatandaşları sahte parfüm kullanmamaları konusunda uyardı. Yetkililer, kullanıcıları sahte ve gerçek parfümü ayırt etmesi konusunda ise şu noktalara dikkat etmesini istedi.



-Gerçek parfümler büyük mağazalarda satılır, sahteleri ise küçük dükkan ve sokakta satılır

-Sahte olan parfüm şişelerinin ortasındaki boru kalın ve şeffaf değildir



-Sahte olan parfüm şişelerinde ambalaj itina gösterilmeden yapılmıştır. kabartma ve amblemler amatörce yapılmıştır. Yazılar net değildir.



-Gerçek parfümlerde koku 2-4 saat arası etkiliyken sahte parfümlerde 20 dakika etkilidir.





