Sahte parayı, sattığı arabada unutunca yakalandı

İzmir'de Astsubay Kıdemli Başçavuş H.H.Ö. (39), galeriye sattığı otomobilinde 15 bin lira sahte para unutunca yakalandı.

Ev almak için çektiği kredi sebebiyle İstanbul’dan sahte para getirdiğini itiraf ettiği öğrenilen H.H.Ö. tutuklandı.

Olay, Buca ilçesinde bulunan Otokent Galericiler Sitesi’nde yaşandı. Bir galerici, Ordu Donatım sınıfında çalışan H.H.Ö.’den satın aldığı otomobilin bagajındaki bir kutu içinde, çoğu 100 TL bir kısmı da 100 ABD Doları banknot olan 15 bin lira değerinde buldu. Sahte olabileceğinden şüphelenen galerici, durumu polise bildirdi.

Zaman Gazetesi'nden Tekin Gürbulak'ın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatan Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otomobilin eski sahibi H.H.Ö. ile görüştü. H.H.Ö. önce paraların kendisine ait olmadığını öne sürdü. Polisin parmak izi incelemesi yapılacağını, kendisininkinin bulunması halinde suçlu duruma düşeceğini söylemesi üzerine, sahte paraların kendisine ait olduğunu itiraf etti.

Zanlı, eşini bir süre önce kaybettiğini, 40 bin lira ev kredisi borcu bulunduğunu, maddi zorluk sebebiyle böyle bir yola başvurduğunu ileri sürdü. Mardin’de tanıştığı T.Ç. isimli kişinin, kendisine yardımcı olacağını söyleyerek İstanbul’a götürdüğünü, yüzde 10 komisyon karşılığı sahte paraları tanımadığı kişilerden satın aldıklarını anlattı.

Savcılığın talimatıyla inzibat tarafından gözaltına alınan zanlı Astsubay H.H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak askerî cezaevine gönderildi. Polis, sahte paraların piyasaya sürülüp sürülmediğini araştırıyor.