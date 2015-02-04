Sahte ölüm ilanlarına tepki



"Ulusal Direniş" imzasıyla internette Alman gazetecilerin isimlerinin yer aldığı sahte ölüm ilanları tepkilere neden oldu. İlanlarda gazeteciler, hedef gösterilerek dolaylı olarak tehdit ediliyor.

İlanlarda yıllardır Kuzey Ren Vestfalya'daki Neonazi gruplar ve özellikle 2012'de yasaklanan Dortmund merkezli 'Ulusal Direniş' adlı oluşumla ilgili haberler yapan gazetecilerin isimleri yer alıyor.

"Basın özgürlüğü savunulmalı"

Alman Gazeteciler Birliği (DJU) kaynağı henüz tespit edilemeyen sahte ilanlarla ilgili bir açıklama yaptı. Kuzey Ren Vestfalya'da gazetecilere karşı aşırı sağ kaynaklı şiddet olaylarından endişe ettiklerini belirten Birlik Başkanı Ulrich Janssen, başlatılan bu nefret kampanyasının 30'lu yıllarda nasyonal sosyalistlerin gazetecilere yönelik tutumunu hatırlattığını söyledi.

Janssen, "Bu noktada sadece polis ve savcılık soruşturması yeterli değil, basın özgürlüğünün de savunulması gerekiyor" diye konuştu.

Militan ve şiddet söylemi kullanan Neonazi yapının uzun süre görmezden gelindiğini belirten Janssen, Pegida taraftarlarının da "yalancı basın" gibi sloganlarla çamur atıp toplum içinde basına yönelik saldırılara katkı sağladığını dile getirdi.

Janssen olayla ilgili soruşturma başlatılması ve gazetecilerin korunmasının büyük önem taşıdığını da vurguladı.

"Nazi yöntemleri"

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Ralg Jaeger de haber portalı tagesschau.de'ye yaptığı açıklamada, gazetecileri korkutmayı hedef alan bu tür girişimlerin Nazi yöntemleri olduğu değerlendirmesini yaptı.

Jaeger, basın özgürlüğüne de bir saldırının söz konusu olduğunu söyledi.