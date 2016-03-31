MEB'ten sonra Sağlık Bakanlığı da sahte diplomayla çalışanları tespit edecek

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın Türkiye genelinde sahte diplomalı öğretmenlerin çalıştığını belirtmesinin ardından ülke genelinde çalışma Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonra bu kez de Sağlık Bakanlığı sahte diplomacıları tespit etmek için çalışma başlattı. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde başlatılan soruşturmada Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri UMKE çalışanı Gönül P.' nin diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, İl sağlık müdürlüklerinin sorumluluk alanlarında çalışan personelinin diplomalarını alındığı kurumlarla iletişime geçilerek karşılaştırma yapılmaya başlandı. Kurumda çalışan personelin öğrenim bilgilerini diplomaların alındığı kurumlara gönderilmesi sonucu bir yıl önce Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE)'nde işe başlayan Gönül P.'nin diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Gönül P.'nin sunduğu Kağıthane Ahmet Burhan İmam Hatip Kız Anadolu Lisesi'nden alınan diplomalarının kayıtlarda olmaması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Soruşturma sonucunda İl Sağlık Müdürlüğü, Gönül P.'nin iş akdini fesh etti.

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri konuyu doğrulayarak sahte diplomalar ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. Adı geçen kişinin Müdürlüğe bağlı olarak hizmet veren UMKE'de görevli olduğunu belirten yetkililer Gönül P.'nin herhangi bir sağlık müdahalesi gibi görevinin bulunmadığının altını çizdi.