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Politika

'Sahte MİT'çiler elini kolunu sallaya sallaya Meclis'e giriyor'

CHP İdare Amiri Malik Ecder Özdemir, kanun kaçaklarıın, çete üyelerinin TBMM'ye rahatlıkla girip, milletvekilleriyle görüştüğünü söyledi

24 Kasım 2014 19:46

Hülya Karabağlı

CHP’nin İdare Amiri Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemirkendilerini MİT üyesi olarak tanıtan 5 kişinin TBMM’ye girmesinin güvenlik zaafiyetini ortaya koyduğunu söyledi.

Derdini anlatmak için Anadolu’dan Meclis’e gelen, milletvekilinin kapısını çalmak isteyen yasalara bağlı, iyi niyetli vatandaşlara her türlü engel çıkarıldığına dikkat çeken Özdemir, “Kanun kaçakları, ana muhalefet partisi genel başkanına saldırı planlayan bir meczup, çete üyeleri Meclis’e geliyor ve milletvekilleri ile rahatlıkla görüşüyor. Bu güvenlik zafiyetini gösteriyor” dedi.

 

Atatürk rozeti bile yasak

 

Özdemir, Meclis’ te ziyaretçilerde yasak listesini sıralarken, “Atatürk posteri, rozeti, baskı tişört, broşür, her şey yasak. Bu kadar yasaklar varken, bu kanun kaçakları nasıl giriyor?” diye sordu.

 

'MİT'çiyiz diye TBMM'ye girdiler

 

5 kişinin TBMM güvenliğinden MİT evrakı gibi bir belgeyle girdiklerini anlatan Özdemir, Meclis polisinin durumdan şüphelendiğini ve bu kişileri takibe aldıklarını söyledi. Daha sonra da bunların dolandırıcı bir çete olduklarının ortaya çıktığını söyledi.

 

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