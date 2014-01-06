'Sahte' Miro sergisi İspanya'ya gönderilecek

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ev sahipliğindeTophane-i Amire'de açılan, ancak eserlerin çoğunluğunun sahte olduğunu iddiası üzerine kapatılan Miro sergisi, inceleme amacıyla İspanya'ya gönderilecek.

Serginin organizatörü olan Kült firması konunun yargıya intikal ettiğini, Miro Vakfı'nın talebi üzerine, sergide yer alan eserleri orjinalliğinin incelenmesi amacıyla İspanya'ya göndereceklerini belirtti.

Organizatör firmanın açıklaması şöyle:

"20 Kasım 2013 tarihinde Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi ’nde açılan Joan Miro Sergisi ’ne dair İspanya ’da bulunan Miro Vakfı ’ndan gönderilen ve sergilenen eserlerin bazılarının üzerindeki imzaların orjinalliğinden şüphe duyulduğunu belirten elektronik posta üzerine, Joan Miro Sergisi ’ne 20 Aralık 2013 tarihinden itibaren ziyaretçi girişi durdurulmuştur.''

''Koleksiyonun sahibi ARETE Sanat Galerisi ile Miro Vakfı arasındaki bu anlaşmazlık çerçevesinde 23 Aralık 2013 ’te Miro Vakfı ’ndan konu hakkında yetkili uzman İstanbul ’a gelip sergide incelemelerde bulunmuş; inceleme sonucunda 3 Ocak 2014 tarihinde tarafımıza gönderilen teknik raporda eser imzalarının orjinal olmadığı öne sürülmüştür. Konuyu hukuki boyuta intikal ettirdiğimizden, gerekli yasal başvurları yaptığımızdan dolayı, Türk mahkemelerince atanacak bilirkişi incelemesinin ardından detaylı bir inceleme için Miro Vakfı ’nın da talebi üzerine eserler İspanya’ya gönderilecektir. Öncelikle ziyaretçilerimize ve sergiye mekan sponsorluğu yapan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ’ne üzüntülerimizi bildirir, söz konusu süreçle ilgili oluşacak yeni gelişmelerden kamuoyunu bilgilendireceğimizi belirtmek isteriz."