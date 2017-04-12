'Sahte mesaj' ortaya çıktı; Bulgaristan tarafından iade edilen "FETÖ'nün para kasası" tutuklandı

"FETÖ’nün para kasası" olduğu iddia edilen Abdullah Büyük’ün Türkiye’ye teslim edilmesini önlemek amacıyla Adalet Bakanlığı'nda görevli bir memurun sahte mesaj attığı ortaya çıktı. Türkiye’ye gönderilmesi işlemlerini uzatmak amacıyla sahte Bulgarca mesaj yazıp Interpol’e göndermekle suçlanan S.K. adlı memur, 'FETÖ'yle bağlantısı olduğu iddia edilerek KHK ile ihraç edildi. Kapıkule Sınır Kapısı’nda Bulgar güvenlik güçleri tarafından Türk makamlarına teslim edilen Büyük tutuklandı.

Milliyet gazetesinden Tolga Şardan'ın haberi şöyle:

15 Temmuz darbe girişiminin ardından birçok örgüt üyesi yurt dışına kaçmaya çalıştı. Milliyet’in aldığı bilgiye göre, FETÖ’nün darbe girişiminden hemen sonra yurtdışına kaçmaya çalışan, FETÖ’nün para kasası olduğu iddia edilen Büyük’le ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı. FETÖ içinde önemli konumda bulunduğu iddia edilen Büyük, 15 Temmuz’dan günler sonra yakalanmamak için yurt dışına kaçmaya çalıştı. Geçen Ağustos’ta yasadışı yoldan Edirne üzerinden Bulgaristan’a girmeye çalışan Büyük, sınır güvenliğini sağlayan Bulgar polisince yakalandı.

Bulgar güvenlik birimleri, kimlik tespiti yaptıktan sonra Interpol aracılığıyla Ankara’yı bilgilendirdi. Bilgilendirme sonrasında Ankara’da Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri çalışma başlattı. Bulgaristan, Büyük’ün bir an önce Türkiye’ye gönderilmesi için ‘deport etme’ sürecini başlattı. Herhangi bir mahkeme kararı beklenmeden, istenmeyen kişilerin ülkeye girişinin engellenerek geldiği ülkeye doğrudan geri gönderilmesi işlemi olan deport işlemi ile ilgili çalışma başlatıldı.

Bürokratik sorun

Bu sürecin yürütüldüğü aşamada beklenmeyen bir durum yaşandı. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Birimi, Büyük’ün deport edilmesi yerine ‘iade süreci’ başlatılmasını talep etti. Büyük’ün hemen Türkiye’ye gönderilmesi yerine uzun bir süreci ve mahkeme kararı gerektiren iade sürecinin başlatılması yazısının gelmesinin ardından bürokratik sorun yaşandı.

Ancak daha sonra yapılan araştırmalarda, Büyük’ün Türkiye’ye hemen geri verilmesini engellemek ve iade sürecinde kaçmasını sağlamak için Ankara’da sahte mesaj yazıldığı anlaşıldı. Adalet Bakanlığı’nın ilgili biriminde çalışan S.K. adlı memurun, bakanlıktaki üstlerinden habersiz, inisiyatif kullanarak Büyük’ün deport yerine iadesi için mesaj yazdığı ve ardından Bulgarcaya tercüme ettirilip Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği ortaya çıktı.

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte Adalet Bakanlığı, soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda, S.K. adlı memurun FETÖ ile bağlantısı ortaya çıkarıldı. Memur S.K. hükümetin yayımladığı KHK ile devlet görevinden ihraç edildi ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul’da tutuklandı

Adli kontrol kararıyla serbest kaldıktan sonra Bulgaristan’a kaçan FETÖ’nün ‘para kasası’ olarak nitelenen örgüt üyesi Abdullah Büyük, Kapıkule Sınır Kapısı’nda Bulgar güvenlik güçleri tarafından Türk makamlarına teslim edildi.

Abdullah Büyük’ün Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne getirildikten sonra ifadesi alındı. Büyük daha sonra hakkındaki adli soruşturma nedeniyle İstanbul’a gönderildi ve burada tutuklandı.