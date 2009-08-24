Sahte markaya 3 yıl hapis

İtalya ve Fransa’da, markaların sahte ürünlerini alanlara ve üzeinde yakalanlara ağır cezalar getirildi.



İtalya ve Fransa’da artık sadece sahte ‘marka’ ürünleri satanlar değil, alanlar da cezaya çarptırılacak



.Ünlü markaların çanta, gözlük, saat, ayakkabı gibi ürünlerinin ‘çakma’larını satın alan turistler, ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Konuyla ilgili olarak tavrı en sert olan ülke ise Fransa. Fransa’da ‘çakma’ ürünle yakalanmanın bedeli, ya 300 bin euro (yaklaşık 639 bin TL) para cezası ya da 3 yıl hapis cezası.



Fikri mülkiyet hakları avukatı Simon Tracey, tatilden sahte gözlük, el çantası ya da futbol topu gibi nesnelerle dönenlerin tetikte olması gerektiğine dikkat çekerek, hâlihazırda pek çok insanın, sahte ürün bulundurduğu gerekçesiyle binlerce euro’luk para cezasına çarptırıldığını belirtti.



‘İnsanlara anlatmak zor’



İtalya ve Fransa’ya gidecek olan turistleri uyaran Tracey’ye göre işin en zorlu kısmı, tüketicileri sahte ürün satın almanın gerçekten kötü bir şey olduğuna ikna etmek. “Sorun şu ki, yapılan şey fikir hırsızlığı. İnsanlara da bunun yanlış olduğunu açıklamak son derece zor. Bu bir sosyal sorumluluk meselesi ve sahte mal almak da en az çalmak kadar kötü bir şey” diyen avukat Simon Tracey, sahte ürünlerin yapımında kullanılan malzemelerin de insan sağlığını ciddi anlamda etkilediğinin, hatta ölüme yol açabileceğinin altını çizdi.



Yetkililer, gümrüklerde el konulan ve çoğu Çin’den gelen 178 milyon sahte mal dahil, Avrupa kıtasında ele geçirilen sahte ürünlerin 2008 yılından bu yana ikiye katlandığını belirtti.



Sahte mallar, her yıl ülke ekonomilerini ciddi oranda kayba uğratıyor. İngiliz hükümetine göre, meşru işyerleri bir yılda 10 milyar sterlin (24.5 milyar lira) para kaybediyor, çetelerin eline ise 9 milyar sterlin (22 milyar lira) para geçiyor. Avrupa Komisyonu ise uluslararası organize çetelerin kapsamının giderek artmasına endişeyle bakıyor.

