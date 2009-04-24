Sahte makbuzla para topladılar

İzmir’de sahte makbuzla Sakatlar Derneği adına kırtasiye malzemesi satan 7 kişi yakalandı.



İzmir'de, Sakatlar Derneği adına kırtasiye malzemesi satıp, karşılığında kendi bastırdıkları makbuzları vatandaşlara vererek haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 7 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğünü arayan vatandaşlar, Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtindeki bir alışveriş merkezinde bulunan stantta yardım amacıyla kırtasiye malzemesi satan kişilerin, bazı kişilere Kocaeli Sakatlar Derneğinin makbuzunu, bazılarına da Kocaali Sakatlar Derneğinin makbuzunu verdiklerini bildirdi.



İhbar üzerine alışveriş merkezine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, stantta, vatandaşların bildirdiği gibi Kocaeli ve Kocaali adına hazırlanmış 2 ayrı makbuz bulunduğunu gördü. Bunun üzerine stantta görev yapan S.T. (35), E.K. (38), A.K. (29) adlı kadınlar gözaltına alındı. 3 kişinin sorgulanması sonucu olayla ilgileri bulunduğu belirlenen Ö.K. (42), H.Ö. (47), N.D. (53) ve İ.A. (50) da yakalandı.



Gözaltına alınanlardan N.D. ve S.T'nin, İzmir'de yaklaşık 6 ay önce Şehit Aileleri Derneği adına bağış toplayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanarak haklarında işlem yapıldığı öğrenildi.



Yakalanan 7 kişinin Kocaeli Sakatlar Derneğine yardım amacıyla kırtasiye malzemesi satarak makbuz kestikleri, kırtasiye malzemesi sattıkları bazı vatandaşlara da Kocaali Sakatlar Derneği adına makbuz kestikleri ve bu makbuzların karşılığında aldıkları paraları kendileri alıp haksız kazanç elde ettikleri ileri sürüldü.



Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

