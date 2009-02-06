Sahte kozmetiğe dikkat!

Sahte kozmetik ürünlerin pek çoğunda yabancı maddelere rastlandığı belirtilerek, kontrolsüz satılan ürünlerin satın alınmaması uyarısında bulunuldu.



Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi (RSHM) Başkanlığı, incelemelerinde, sahte kozmetik ürünlerin pek çoğunda yabancı maddelere rastlandığını bildirerek, kontrolsüz satılan ürünlerin satın alınmaması uyarısında bulundu.



RSHM’nin açıklamasında, 2007’de analize gelen bin 278 numuneden 406’sının uygun, 872’sinin uygun olmadığı, 2008’de ise bin 796 numuneden 118’inin uygun, bin 678’inin uygun olmadığının tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, numunelerin uygun bulunmama nedenleri arasında "etiket incelemeleri, kirlilik ve bozuk görünümleri, mikrobiyolojik kontaminasyon, ürüne özellik veren maddelerin tespit edilmemesi, etken veya koruyucu madde miktarlarının yetersizliği, metanol ve ağır metallerin tespiti" gösterildi.



Sahte kozmetik ürünlerin pek çoğunda özellikle likit yapıda olanların içinde asılı duran yabancı maddelere rastlandığı ve esanslarının orijinallerinden farklı faz teşkil ettiğinin saptandığının bildirildiği açıklamada, "Sahte ürünler, ciltte tahrişe, hassasiyet, kızarıklık, kaşıntı ve döküntüye hatta ciddi boyutlarda alerjik sorunlara neden olabilmektedir. Sahte oldukları düşünülen parfüm ve benzeri ürünlerde fazla miktarda metanol saptanmıştır" bilgisine yer verildi.



Daha önceki yıllarda kozmetik laboratuvarlarına gönderilen kolonyalarda da yüksek oranda metanol tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, metanollü kolonyaların içilmesinin ciddi görme bozukluğu, körlük, kusma, karın ağrısı, böbrek yetmezliği, koma ve ölüm vakalarına sebebiyet verdiğinin kanıtlandığı anımsatıldı. Açıklamada, Sağlık Bakanlığının sistemli bir piyasa gözetimi ve denetimi ile kolonyalarda metanol kullanımının ciddi şekilde denetim altına alındığı da vurgulandı.



Açıklamada, sahte saç bakım ürünlerinin de ciddi boyutlarda saç dökülmelerine sebebiyet verdiği bildirildi.



‘Tüketicilere sorumluluk düşüyor’



Sahte ürünlerin çevre sağlığına zararlarının yanında, sprey deodorant ve diğer kozmetiklerin içeriğindeki maddelerin ozon tabakasını tahrip ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, bu tür ürünlerle ilgili tüketicilere önemli görev ve sorumluluk düştüğü vurgulandı.



Kozmetik ürünlerin ambalajlarının çöpe atılmadan önce bir daha kullanılmayacak duruma getirilmesinin büyük önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, kozmetik ürünler alınırken şu hususlara dikkat edilmesi istendi:



-Şüpheli ürünler alınmamalı.

-Büyük şehir ve sayfiye yerlerindeki pazar yerlerinde kontrolsüz satılan ürünleri almamaya özen gösterilmeli.

-Satın alınacak kozmetiklerin özellikle dış ve iç ambalajlarının temiz, üzerindeki yazıların düzgün ve okunabilir olmasına, ambalaj üzerinde yer alması. Yönetmelik açısından gerekli olan, içeriği, miktarı, saklama koşulları, son kullanma tarihi veya açıldıktan sonraki kullanım süresinin yazılmış olmasına dikkat edilmeli.

-Cam şişeli ürünlerin, görülebiliyorsa içindeki sıvıların berrak ve homojen olmalarına, kaliteli camdan ve kapak sistemlerinin çalışır durumda olmasına özen gösterilmeli.

