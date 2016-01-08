Sahte kimlikli güvenlik görevlisi, İstanbul Adalet Saray’ında 8 ay çalışmış

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda sahte kimlikle "özel güvenlik elemanı" olarak 8 ay çalıştıktan polis sonra gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.Ö.’nün Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri’nin bulunduğu 3. katta görevli olduğu belirtildi.

DHA’nın haberine göre İstanbul Adalet Sarayı'nda özel güvenlik elemanı olarak çalışan Y.Ö.'nün sahte kimlik kullanarak adliyede çalışmaya başladığının tespit edilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün gözaltına alındığı öğrenildi.

Başsavcıvekillerinin odalarının yer aldığı 3. katta çalışırken polis tarafından gözaltına alınan Y.Ö., sorgusu yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 8 aydır adliyede çalışan Y.Ö.'nün işe hangi yolla ve nasıl girdiği araştırılacağı öğrenildi.