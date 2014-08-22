Sahte kimlikle ikinci kez evlendi!

Adana'da evli ve 5 çocuklu bir kişi, arkadaşının kimliğini kullanarak, ikinci kez evlendi. Sahte damadın oyunu, aylar sonra ortaya çıktı. 6.5 aylık hamile kadının şikayeti üzerine sahte damat gözaltına alındı.

İddiaya göre, tıbbi malzemeleri pazarlayan Ahmet Çiftçi (27), iş için gittiği eczanede teknisyen olarak çalışan H.T.'ye (24) gönlünü kaptırdı.

Birkaç ziyaretin ardından Ahmet Çiftçi, genç kıza kendini İsmail Taş olarak tanıtarak arkadaşlık kurdu.

Çiftçi, bu sürede kendini İsmail Taş olarak tanıtmaya devam edip, 4 ay süren arkadaşlığının ardından genç kıza evlenme teklifinde bulundu.

Sahte anne ve babayla kızı ailesinden istedi

Genç kızın teklifi kabul etmesi üzerine Çiftçi, iki tanıdığını anne ve babası olarak gönderip H.T.'yi ailesinden istedi.

Ailenin de onayı üzerine, Ahmet Çiftçi ilaç alma bahanesiyle arkadaşı İsmail Taş'tan aldığı nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırıp, işlemlerini yaptırdıktan sonra, genç kızla 15 Ocak 2014'de resmi nikah kıydırıp düğün yaptı.

Çift, Bahçeşehir Mahallesi'nde kiraladıkları evde yaşamaya başladı. Ardından da H.T. hamile kaldı.

Aile sağlığı merkezinden ortaya çıktı

Ancak, nikahsız evli ve 2 çocuk babası olan 22 yaşındaki İsmail Taş, bir süre önce tedavi için gittiği Aile Sağlığı Merkezi'ndeki kayıtlara göre eşi olarak görünen H.T.'nin 6,5 aylık hamile olduğunu öğrendi.

Resmi nikahlı evli ve eşinin hamile olmadığını söyleyen İsmail Taş, resmi nikahlı eşi görünen H.T.'nin kim olduğunu araştırmaya başladı.

Gerçeği İsmail Taş haber verdi

Daha önce nüfus cüzdanını verdiği arkadaşı Ahmet Çiftçi'den şüphelenin Taş, telefonla arayarak, "Benim kimliğini kullanarak nikah mı kıydın?" diye sorunca Çiftçi, olayı itiraf etti.

Öfkelenen Taş, telefonunu aldığı H.T.'yi arayıp, "İsmail Taş sanarak evlendiğin kişi gerçekte evli ve 5 çocuklu Ahmet Çiftçi, gerçek İsmail Taş benim" dedi.

Duydukları karşısında neye uğradığını şaşıran genç kadın, hemen eşini arayıp eve gelmesini istedi.

Gerçeği itiraf etti

Eve gelen Ahmet Çiftçi, gerçek durumu öğrenen H.T.'ye her şeyi itiraf etti. Ahmet Çiftçi, 'Neden beni kandırdın, neden beni aldattın?' diye ağlayan genç kadına, "Eczaneye gelip gittiğimde seni görünce çok beğendim. Aşık oldum, genç yaşta istemediğim bir evlilik yapmak zorunda kaldığım için bu yüzden gerçek kimliğim yerine arkadaşımın ismini kullandım. Seni kaybetmemek için bu yola başvurmak zorunda kaldım" dedi.

Çiftçi'nin ailesi: Birçok kadın kandırıldığını iddia etti

Çiftçi, kendisini terk etmek isteyen H.T.'ye şiddet uygulayıp, ayrılması halinde hem onu, hem de ailesini öldüreceği tehdidinde bulundu.

Bu sırada H.T., Çiftçi'nin Şanlıurfa'nın Harran İlçesi'nde yaşayan gerçek ailesini bulup, başından geçenleri anlattı.

Ancak Çiftçi'nin adı açıklanmayan babası, "Kızım oğlum evli ve 5 çocuğu var. Birçok kadın evime gelip, oğlumun benzer iddialarla kendilerini kandırdığını ileri sürüp şikayet etti. Benim oğlumun seninle yaptığı evlilikten haberim yok. Git şikayet et" diye yol gösterdi.

Bu gelişme üzerine H.T., ailesinin evine dönüp başından geçenleri anlattı.

Genç kadın ailesinden aldığı destekle, Avukat Ferhat Pamuk'a vekalet verip, Ahmet Çiftçi, hakkında 19 Ağustos'ta Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iddialar üzerine dün Ahmet Çiftçi ile birlikte İsmail Taş ve genç kızı anne ve babası gibi istemeye giden aileyi gözaltına aldı.

İsimleri açıklanmayan aile fertleri, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Ahmet Çiftçi ile İsmail Taş, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Bana aşık olduğuna inanmıyorum

Erkek bebek bekleyen H.T. ise başından geçenleri şöyle anlattı:

"Eniştesinin işyerinde tıbbi malzeme pazarlayan bu kişi kendini bana İsmail Taş olarak tanıtıp arkadaşlık kurdu. 4 ay flört ettik, evli ve çocukları olduğunu hiç söylemedi. Ben de hiç şüphelenmedim. Bana aşık olduğunu beni çok sevdiğini söylüyordu, evlenme teklifinde bulundu. Ben de kendisine ilgi duyduğum için teklifini kabul ettim.

Beni ailemden istedi, ailem de onay verince düğün yapıp evlendik. Hamile kaldım ve bir erkek bebek bekliyorum. Yaklaşık 8 aylık evliliğim süresince iş seyahatleri dışında hep birlikteydik. Çok paracı biriydi, çalıştığı eniştesinin iş yerinden de paraları alıp, yemiş, eniştesine de çok borcu vardı.

Bu olay ortaya çıkmadan önce babamdan 20 bin lira istedi. Babam da parayı verecekken olay ortaya çıktı. Bana aşık olduğu için beni çok sevdiği için böyle bir sahtekarlık yapmak zorunda kaldığını iddia ediyor. Ancak ben bunun aşık olduğuna, beni sevdiğine inanmıyorum. Aşık olan insan sevdiği kadına böyle yapmaz.

5 çocuğu varmış en küçüğü 2 aylıkmış, benimle evlendiğinde de eşi hamileymiş. Zengin insanlar değiliz, ama durumumuz iyi, beni param için kaldırdığını düşünüyorum."