Sahte kimlikle emekli oldu

Cinayet suçundan sabıkalı Hasan Yıldız, Hasan Şengün'e ait nüfus cüzdanını kullanarak bir kamu kurumunda 28 yıl çalıştıktan sonra emekli oldu



Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre, cinayet suçundan sabıkalı Hasan Yıldız, başkasına ait nufüs cüzdanını kullanarak bir kamu kurumunda işe girdi.



Hasan Şengün adıyla 28 yıl çalışan Yıldız, emekli oldu. Ancak gerçek Hasan Şengün ölünce, Yıldız’ın emekli maaşı kesildi. Yıldız, dava açıp maaşının bağlanmasını isteyince sahtekarlığı ortaya çıktı ve hakkında "sahtecilik ve dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açıldı. Yıldız, hem bu davadan beraat etti, hem de bir dava daha açarak aylığına yeniden kavuştu. Hem de bu kez gerçek adıyla...



Cinayetten yattı



Hasan Yıldız, 1957 yılında işlediği bir cinayet suçundan 13 yıl 4 ay hapse mahkum olmuştu. Yıllarca cezaevinde yattı. Çıktıktan sonra da bir türlü düzenli iş bulamadı. İnşaatlarda işçi olarak çalışıp durdu. Hayatını değiştiren, yolda bulduğu bir nüfus cüzdanı oldu. Hemen gidip o nüfus cüzdanındaki Hasan Şengün’ün adıyla Sağlık Bakanlığı’na iş başvurusunda bulundu. İşe alındığında 1968 yılıydı. Ankara Onkoloji Hastahanesinde müstahdem olarak çalışıyordu ama memur kadrosundaydı. Yolda bulduğu nüfus cüzdanını kullanmasa böyle bir işe girmeyi hayal bile edemezdi.



Tek sorun çıkmadı



Hastanede çalıştığı yıllarda tek bir sorun bile çıkmadı. Düzenli, disiplinli ve diğer çalışanlar tarafından da sevilen bir personeldi. Bir müstahdem olmasına rağmen Hastane başhekimi bile onu "Hasan" olarak tanıyordu. Hiç kimse onun gerçek soyadının "Şengün" değil, "Yıldız" olduğunu bilemedi. 28 yıl kadar çalıştıktan sonra 1995’te emekli oldu. Emekli Sandığı da maaş bağladı. Tabii yine Hasan Şengün olarak...



Gerçeği ölünce



Gerçek Hasan Şengün ölünce işler karıştı. Şengün’ün ölüm kayıtları 2004 yılında Emekli Sandığı’na ulaşınca Hasan Yıldız’ın emekli maaşı kesildi. Maaşının kesildiğini öğrenen Yıldız, sahtekarlığının ortaya çıkacağından korkup durumu kabullenmek yerine "Ben ölmedim yaşıyorum, maaşımı kesemezsiniz" diyerek mahkemeye başvurdu. Avukatı Adem Kaplan, Sincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne "Hasan Yıldız adına hizmet tesbit" davası açtı.



Maaşa bağlandı ama



Sincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, tanıkları da dinleyerek Hasan Yıldız’ın hastanede 28 yıl boyunca çalıştığını tesbit etti. Mahkeme, kesilen emekli maaşının, Hasan Yıldız adına düzenlenecek yeni bir emekli kartı ile bağlanmasına karar verdi. Ancak bu sırada mahkemeye ulaşan nufüs kayıtları, Hasan Yıldız’ın sahtekarlığını ortaya çıkarınca tablo birden değişiverdi. Hakim, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Yıldız hakkında "hüviyet cüzdanında sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve aldığı paranın da iki katı olarak geri alınması talebiyle ceza davası açtı.



Zamanaşımına girdi



Bunun üzerine Yıldız’ın hizmet tesbit davası, ceza davasıyla birleştirildi. 2007’de başlayan bu davaya Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi baktı. Mahkeme, Yıldız hakkındaki sahtecilik suçlamasını zaman aşımının dolduğu gerekçesiyle düşürdü. Mahkeme, dolandırıcılık suçundan ise beraat kararı verdi.



Son söz Yargıtay’ın



Davanın sonunda esas hakkında görüşünü belirtirken Yıldız’ın cezalandırılmasını isteyen Cumhuriyet Savcısı Mevlüt Aydıntürk, mahkemenin kararını temyiz etti. Aydıntürk, sahtecilikte zaman aşımı süresinin belirlenmesinde, sanık Yıldız’ın bankadan emekli maaşını çektiği son tarihin esas alınması gerektiğini savundu. Bunun üzerine dava dosyası Yargıtay’a gönderildi.



Bu kez gerçek isme



Ceza davasının ardından Hasan Yıldız’ın açtığı hukuk davası da sonuçlanmış oldu. Emekli Sandığı da Hasan Yıldız’a bu kez gerçek adına emekli kartı çıkardı ve maaş bağlamak zorunda kaldı. Hasan Yıldız’ın emekli maaşı alması konusundaki son sözü de Yargıtay söyleyecek. 77 yaşında olan Hasan Yıldız’ın tek geçim kaynağı da aldığı bu maaş...



Mahkeme kararı: Emeğinin karşılığı



Mahkeme Başkanı Hakim Taner Ulutürk, 28 Kasım 2007 tarihli gerekçeli kararında şu değerlendirmede bulundu: "Sanık Hasan Yıldız hakkında hüviyet cüzdanında sahtecilik suçundan dava açılmış ise de, söz konusu sahte nufüs cüzdanını 1968 yılında işe başlarken kullandığı ve bundan sonraki işlemlerinin hepsinin de bu sahte nüfus cüzdanına göre düzenlenmiş olması, bir daha yeni bir belge vermediğinden sanığın üzerine atılı suçun süre ziyadesi dolmuş olduğundan hakkında açılan davanın düşürülmesine karar verilmiştir. Sanık Yıldız hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açılmış ise de ortada bir başkasının zararına yapılmış bir işlem ve haksız bir menfaat olmadığından ve özü itibariyle de sanığa ödenen paraların kendi fiili çalışması karşılığında ödenmiş olması sebebiyle dolandırıcılık suçunun unsurları oluşmadığından bu suçtan beraatine karar verilmiştir."



