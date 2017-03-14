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Yaşam

Sahte kimlikle çek hesabı açtırıp, bankayı borçlu çıkardı!

Tekirdağ'da, sahte kimlikle bir bankada çek hesabı açan ve kestiği çekleri piyasaya dağıtan kişi, bankayı borçlu çıkardı

14 Mart 2017 20:51

Tekirdağ Çerkezköy’de bir kişi, alacağına karşılık kendisine verilen çeki tahsil etmek istedi. İlgili çek karnesi sahibinin bu hesabı sahte kimlikle açtığı ortaya çıkınca, ödemesi yapılmadı. Alacaklı kişi de çek karnesini veren bankaya dava açtı. Yargıtay’a uzanan davada, 12 bin 600 liralık çek bedelinin faiziyle birlikte banka tarafından ödenmesine karar verildi.

BusinessHT'de yer alan habere göre, kararı değerlendiren Avukat Cevat Kazma, bankanın çek karnesi verdiği kişi hakkında yeterli derecede durum araştırması yapmadığı, gerekli dikkat ve özeni göstermediği gerekçesiyle çıkan zararı ödemek zorunda kaldığını belirtti.

Benzer problemlerin ve sorumlulukların noterlerde de olduğunu belirten Avukat Kazma, “Sahte kimlikle vekaletname çıkarılması halinde, Yargıtay noteri sorumlu tutmaktadır” açıklamasını yaptı.

Kazma, bu tür nedenlerle ortaya çıkabilecek sorunlardan bankaların direkt sorumlu olacağını vurgularken, bankaların çek hesabı açtığı kişilerin sosyo-ekonomik durumlarını ve kimlik bilgilerini çok daha dikkatli incelemek zorunda olduğunu dile getirdi.

Yeni çıkarılan kimlikler ile bu tür olumsuzlukların engellenebileceğini ifade eden Kazma, ancak bu geçiş sürecinde hem bankaların hem noterlerin şüpheli kişilerin nüfus kayıt sisteminden farklı bilgileri teyit etmesinin önemli olduğunu vurguladı. 

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