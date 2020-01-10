'Sahte' kentsel dönüşüm raporuyla evler yıkıldı; firma eski hale getirmek için para istiyor

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre olay Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Billurkent Sitesi'nde yaşandı. 24 blok ve 204 bağımsız yazlık konuttan oluşan sitenin mülk sahiplerinden KA-NE İnşaat şirketi, binaların depreme dayanıksız olduğu iddiasıyla kentsel dönüşüme başvurdu. Başvuru üzerine Çevre Bakanlığı'ndan lisanslı Yeni Prizma Yapı Denetim şirketi sitede teknik inceleme yaptı ve 15 Şubat 2017 tarihli raporunda sitenin riskli yapı olduğunu bildirdi. Rapor doğrultusunda tapuya şerh konuldu ve yıkım kararı alındı.