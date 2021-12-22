Sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 61’e yükseldi

Yurt genelinde 10 Aralık'tan bu yana, 17 kentte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e ulaştı. Güvenlik güçlerinin sahte içki üretip satanlara yönelik denetimleri sürerken Ordu'da da 2 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetti öğrenildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, son bir hafta içerisinde özel ve devlet hastanelerine toplamda 6 kişinin alkol zehirlenmesi nedeniyle başvurduğu, tedavi görenlerden 2’sinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden bir vatandaşın ise ölümünün şüpheli olması nedeniyle, otopsisi yapılmak üzere Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği bilgisine ulaşıldı. Öte yandan olayla ilgili 5 şüphelinin gözaltında bulunduğu, emniyet güçlerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.