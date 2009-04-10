Sahte içkiden son yirmi günde on kişi öldü

Antalya’da üç Alman gencin metanol ile yapılan votkadan zehirlenip ölmesiyle başlayan sahte içki kábusu İzmir’e sıçradı.



Bornova’da sahte votka içtikten sonra fenalaşan Volkan Baysal, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Baysal’ın kanında ve içtiği votkada yüksek miktarda metil alkol bulundu.



Bursa’da ise önceki akşam koli halinde yol kenarına bırakılan sahte rakıdan içen 27 yaşındaki Zafer Kara öldü, dört arkadaşı da zehirlendi. Kara’nın ölümüne neden olan rakıları bırakan bir büfe sahibi gözaltına alındı. Bursa’da 18 Mart’tan bu yana Hasan Erdem (78) ve Saip Telli (59), İsmail Güven (50), Osmangazi İlçesi’ne bağlı Ovaakça Beldesi’nde yaşayan Nazmi Kahraman (36) ile Büyükorhan İlçesi’nde gazinoda konsomatris olarak çalışan Kader Coşkun sahte rakıdan zehirlenerek yaşamlarını yitirmişti.



Böylece son 20 günde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 10’a yükseldi.

