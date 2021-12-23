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Sahte içkiden ölenlerin sayısı 69'a yükseldi

Yurt genelinde yılbaşı yaklaşırken sahte içkiye yönelik güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlar sürerken peş peşe acı haberler de gelmeye devam ediyor

23 Aralık 2021 09:14

Türkiye genelinde 10 Aralık'tan bu yana sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı, 69'a yükseldi. 

Aydın ve Şanlıurfa'da da sahte içkiden iki kişinin hastaneye kaldırıldığı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı bilgisi edinildi. Eskişehir'in Çifteler ilçesinde ise, evinde alkollü içki içtikten sonra hastaneye başvuran kişi hayatını kaybetti. Ordu'da Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında bulunan Gökhan T.’nin de hayatını kaybettiği öğrenildi. Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Saray ilçesinde, sahte içki içen Hüseyin Yılmaz (56) ile Ahmet Soyalp (57), hayatını kaybetti. Kentte son 5 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Öte yandan güvenlik güçlerinin operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

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