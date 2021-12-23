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İstanbul’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 34’e yükseldi

Alkolün zamlanması nedeniyle evde üretilen sahte içkiler can almaya devam ediyor

23 Aralık 2021 16:08

İstanbul’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 34’e çıktı. Yurt genelinde ise 10 Aralık'tan bu yana sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı, son olarak Aydın ve Şanlıurfa'da hayatını kaybedenlerle birlikte 19 kentte 65'e yükseldi.

İstanbul Valiliği'nden sahte alkol zehirlenmesine bağlı ölümlere ilişkin 17 Aralık’ta yapılan açıklamada, 22 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği duyurulmuştu.

Bugün itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 34 oldu. (İHA)

TIKLAYIN | Sahte içkiden ölenlerin sayısı 65'e yükseldi!

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