Sahte içkiden ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Geçen cuma günü Kırıkkale'de başlayan sahte içki ölümleri önce İzmir'e sıçradı. Ölü sayıları kısa sürede iki haneli sayılara yükselirken dün Mersin, İstanbul, Muğla ve Aydın ve Trabzon, Zonguldak'tan zehirlenme haberleri geldi. Bu sabah emniyet ve hastane kaynaklarından elde edilen son verilere göre yedi şehirde 42 kişi sahte içki yüzünden can verdi. Çoğu yoğun bakım olmak üzere tedavi görenlerin sayısı ise en az 37 olarak açıklandı.

Kırıkkale’de yedi, İzmir’de 17 kişinin sahte içki tüketiminden ölmesinden sonra dört kentten daha zehirlenme haberleri geldi. Mersin’de beş, İstanbul’da yedi, Muğla’da iki, Aydın’da iki, Trabzon'da bir kişi Zonguldak'ta bir kişi alkol zehirlenmesinden dolayı öldü. Çoğu yoğun bakım olmak üzere 36 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sahte alkolden ölümler artınca operasyonlar hız kazandı. Konya, Bursa, İzmir, İstanbul, Mersin’de düzenlenen operasyonlarda litrelerce etil alkol, tonlarca kaçak ve sahte içki, çok sayıda rakı-viski-votka kitleri ele geçirildi.

Sahte içki yüzünden hayatını kaybedenlerin kimlikleri şöyle:

Kırıkkale: Yılmaz Mayalı, Cemal Doğan (55), Ünal Gündoğdu, İlyas Yalım, Hacı Vatansever, Ali Başpınar, Mustafa Özyurt

İzmir: Hasan Çetin Esen (59), Mustafa Maya (71), Aydın Göksoy (58), Adem Güneş (64), Nejdet Kanatlıer (67), Mehmet Celalettin Sezer (68), Ali İhsan Çakmak (70), Hakan Ulukaya (46), Mehmet Görgülüer, Engin Dokuyucu, Nihat Karaoğlan, İlhami Kalfa, Hüseyin Yılmaz, Orhan Korkmaz (72)

Mersin: M.B., H.S., İ.U., S.A., E.D

İstanbul: Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (36), 6 kişinin kimlikleri açıklanmadı

Muğla: İbrahim Yanık (74), Semran Başkurt (64)

Aydın: Orhan Öztürk (57), A.Y (54)

Trabzon: M.B. (56)

Zonguldak: Harun İnanç (54)