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Yaşam

Sahte içkiden 4. ölüm

Bodrum'da sahte içki içen Rus rehberlerden biri daha hayatını kaybetti.

06 Haziran 2011 03:00

T24 - Bodrum'da sahte içki içen Rus rehberlerden biri daha hayatını kaybetti.

Bodrum'da yat gezisinde içtikleri içkiden zehirlenen ve Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde tedavi gören 28 yaşındaki Rus rehber Alexandr Zhbckov dün gece yaşamını yitirdi. Yoğun bakım ünitesinde olan rehber, kan değerlerinin normale dönmesi için diyaliz cihazına bağlı olarak tedavisi sürerken hayatını kaybetti.

28 yaşındaki Maria Shalyapina ve 22 yaşındaki Zalyaeva Auilia Türkiye’de kaldırıldıkları hastanede, 22 yaşındaki Marina Şevelyova ise döndükten sonra ülkesinde yaşamını yitirmişti.


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