Sahte içkide ölüm davasında sanığa 16 yıl 8 ay hapis verildi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) SATTIĞI sahte içki ile Güray Tan Mısır\'ın ölümüne neden olduğu gerekçesi ile tutuksuz yargılanan Bayram Çomak, \"Olası kastla ölüme sebebiyet vermek\" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına maktül Güray Tan Mısır\'ın annesi Zöhre Bana ve ağabeyi Reşit Mısır ile tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Bayram Çomak duruşmaya katılmadı.Dinlenen tanıklar, sanığı tanıdıklarını, onun evinde içki sattığını bildiklerini, kendilerinin de zaman zaman sanıktan içki satın aldıklarını söylediler.

Duruşma savcısı Hasan Ali Aydın, sunduğu esas hakkındaki mütalaasında sanığın, \"Olası kastla ölüme sebebiyet vermek\" suçundan cezalandırılmasını istedi.

16 YIL 8 AY CEZA ALDI

Son sözü sorulan müştekiler Zöhre Bana ve Reşit Mısır, sanığın cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme sanığı, \"Olası kasıt altında kasten öldürme\" suçundan 20 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Sanığın cezası \"İyi hal\" indirimi ile 16 yıl 8 aya düşürüldü.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Güray Tan Mısır\'ın Kadıköy\'de 5 Mart 2017 tarihinde hastaneye kaldırıldığı, 9 Mart 2017 tarihinde de metanol zehirlenmesinden hayatını kaybettiği öğrenildi. Yapılan soruşturmada şüpheli Bayram Çomak\'ın sattığı içki nedeni ile Güray Tan Mısır\'ın hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, Çomak\'ın, \"Olası kastla kasten öldürme\" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyordu.