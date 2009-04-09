Sahte içkide ölü sayısı 7'ye yükseldi

Bursa’da sahte rakıya 6’ncı kurban

Hayatını kaybedenlerin adları



Sahte içkiyi nasıl anlarsınız?

İzmir'de sahte votkadan 1 kişi hayatını kaybetti. İzmir' de votka içtikten sonra fenalaşan Volkan Baysal hastanede hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemede Baysal'ın içtiği votkada yüksek miktarda metil alkol bulunduğu bildirildi. Son bir ayda sahte içkiden ölen kişi sayısı 7'ye yükseldi.Kemer'de tatil yapan Alman gençlerden biri Türkiye’de, 2 Alman öğrenci ise tedavi için götürüldükleri Almanya'da sahte içkiden öldü.Bursa’da, dün akşam koli halinde yol kenarına bırakılan sahte rakıdan içen 27 yaşındaki Zafer Kara öldü, 4 arkadaşı ise zehirlendi. Böylece Bursa’da son 20 günde sahte rakıdan yaşamını yitirenlerin sayısı biri kadın olmak üzere 6’ya yükseldi.Olay, Nedim adlı çiftçinin geçen Pazar günü tarlasını sürerken çalılıklar arasında bulduğu ve içersinde 24 adet 70’lik büyük rakıyı, arkadaşları İbrahim Cinoğlu (43), Mustafa Gönen (47) ve Murat Gülveren’e (21) vermesi sonucu meydana geldi.İddiaya göre Cinoğlu, Gönen ve Gülveren bu içkilerin bir bölümünü içerken; diğerlerini ise arkadaşları Zafer Kara, amcasının oğlu Ahmet Kara (45) ve Necati Üre (35) ile Hüseyin Özçimen’e (25) verdi. Sahte olan rakılardan içen tekstil işçisi Zafer Kara geçen pazar günü rahatsızlanınca kaldırıldığı Muradiye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Zafer Kara dün yaşamını yitirdi. Çeşitli tarihlerde aldıkları sahte rakıdan içerek zehirlenen Ahmet Kara, Necati Üre, Hüseyin Özçimen ve Mustafa Gönen ise aileleri tarafından Muradiye, Şevket Yılmaz ve Özel Medikal Park Hastanelerine kaldırıldılar. Doktorlar, Ahmet Kara ve Necati Üre’nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğunu söylediler.Bursa’da 18 Mart gününden itibaren, sahte rakı içen Hasan Erdem (78) ve Saip Telli (59) ile Mustafakemalpaşa’da oturan İsmail Güven (50), Osmangazi İlçesi’ne bağlı Ovaakça Beldesi’nde yaşayan Nazmi Kahraman (36) ile Büyükorhan İlçesi’nde gazinoda konsomatris olarak çalışan Kader Coşkun zehirlenerek yaşamlarını yitirmişti. Zafer Kara’nın ölümüyle Bursa’da son 20 gün içersinde sahte rakıdan ölenlerin sayısı 6’ya yükselmiş oldu.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan 2007 yılında yaptığı açıklamada alkollü içki satın alırken dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle sıralanmıştı.-Ürünün Bakanlıktan izinli olup olmadığı kontrol edilmeli.-Ürün kapak kodu ve boyun kodu birbirini tutmalı.-Şişenin daha önce açılıp açılmadığı kontrol edilmeli.-Kapakta enjektör deliği bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli.-Etiketin ve şişenin yıpranmış olup olmadığı kontrol edilmeli.-Bandrolün düzgün yapıştırılıp, yapıştırılmadığı kontrol edilmeli.-Kullanıcıların şeffaf koruma ve hologramı kendilerinin açması, restoran ve otel işletmecilerinin ucuz mal tekliflerine itibar etmemesi, sadece yetkili distribütörlerden mal alması tavsiye edildi.