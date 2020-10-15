Sahte içkiden ölenlerin sayısı 51'e yükseldi

İstanbul’da 3, İzmir’de 3 kişinin, Tekirdağ'da bir kişinin daha sahte içkiden ölmesiyle 8 ilde ölenlerin sayısı 51’e çıktı. Durumları ağır olan 50’ye yakın kişinin tedavisi sürerken, güvenlik güçlerinin operasyonları da aralıksız sürüyor.

Sahte içki ölümleri 9 Ekim’de Kırıkkale’de başlamıştı. Üretim izni bulunmayan ‘Lord’ marka alkol bazlı ev dezenfektanı, etil alkol ve diğer karışımlarla hazırlanan sahte içkiyi içtikten sonra hastaneye başvuran 8 kişiden 7’si hayatını kaybetmişti. 1 kişi ise yoğun bakımda.

İzmir’de sahte içki zehirlenmesi nedeniyle dün üç kişi daha yaşamını yitirdi. Kentte, sahte içkiden ölenlerin sayısı 21’e çıktı. 23 kişi ise halen tedavi görüyor.

İstanbul’da ise dün 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı 10’a çıktı. 8 kişinin de kentteki çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

TIKLAYIN - Sahte içki operasyonlarında 6 günde 60 tutuklama!

Mersin’de 6 kişi, Muğla ve Aydın’da 2, Trabzon ve Zonguldak’ta da 1 kişi sahte alkolden öldü. Denizli’de ise dün 1 kişi sahte içkiden dolayı yoğun bakımda tedaviye alındı.

"Hafif bulanık görme bile kişiyi tedirgin etmeli" Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, alkolün verdiği etkiyle 'görme bulanıklığı' yaşandığını söyledi. Aydın, "Çünkü artık bir sorun var demektir. ‘Alkol sarhoşluk yapıyor, acaba bundan mı etkilendim’ diye düşünmeyin. Hafif bulanık görme bile kişiyi tedirgin etmelidir. Bulanık görme hissedildiği anda kişi hastaneye başvurmalı" uyarısında bulundu. TIKLAYIN - Sahte içkinin ilk belirtisi görme bulanıklığı

TIKLAYIN - Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sahte içki açıklaması