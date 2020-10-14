Sahte içkinin ilk belirtisi görme bulanıklığı

İstanbul, İzmir, Mersin, Kırıkkale, Trabzon, Zonguldak, Muğla ve Aydın'da toplam 45 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti.
14 Ekim 2020 13:36
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Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, sahte ve normal içki arasındaki farka dair önemli bilgiler verdi
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Sahte içkide metil, normal içkide ise etil alkol olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Hem etil hem de metil alkol insanlarda ‘santral sinir sistemi depresyonu’ adı verilen bir sarhoşluk haline yol açar. Etil alkolde bu bir süre sonra geçer. Ancak metil alkolde bu daha uzun sürer. Sahte içkinin ilk zehirlenme belirtisi gözleri vurmasıdır" diye konuştu
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Alkolün verdiği etkiyle 'görme bulanıklığı' yaşandığını anlatan Prof. Dr. Aydın, "Çünkü artık bir sorun var demektir. ‘Alkol sarhoşluk yapıyor, acaba bundan mı etkilendim’ diye düşünmeyin. Hafif bulanık görme bile kişiyi tedirgin etmelidir. Bulanık görme hissedildiği anda kişi hastaneye başvurmalı" uyarısında bulundu
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Vatandaşlara bu tür maddeleri güvendikleri yerlerden alması uyarısında bulunan Prof. Dr. Aydın, " Bu kritik dönemde mümkün olduğunca alkolden uzak durmak gerekecektir. Ancak bu alkol laboratuvar ortamında anlaşılır. Bunu masa başında anlayacak kimse yoktur." dedi
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Prof. Aydın, bandrollerin ve şişelerin de taklit edildiğine işaret ederek, "O nedenle çok dikkatli olmak gerekiyor. Restoran sahiplerinin dikkat etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı