Sahte içkiciler polisle çatıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kendilerini yakalamak isteyen polislere ateş açan 2 zanlının eşlerinin, Kemer'deki bir otele sahte içki satan şirketin ortağı oldukları gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde tutuklandıkları öğrenildi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, geçen mart ayında Kemer'deki bir otele tatile gelen Alman öğrencilerin içtikleri içkiden alkol komasına girmeleri ve gençlerden 3'ünün hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak otele içki satışı yapan şirketin ortakları arasında zanlı C.E. ile kardeşi H.İ.E ve eşlerinin bulunduğu belirtildi.



Alman gençlerin ölmelerinden sonra firar eden C.E. ile H.İ.E hakkında gıyabi tevkif kararı çıkartıldığı, aynı şirkette hissedar görünen zanlıların eşlerinin de polis tarafından yakalanarak, geçtiğimiz günlerde tutuklandıkları kaydedildi.



Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırca, Manavgat Devlet Hastanesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, gıyabi tutuklama kararıyla aranan C.E'nin polis tarafından yakalanmasından sonra, eve gelen kardeşi H.İ.E'nin polise ateş açtığını, polisin karşılık vermesi üzerine de çatışma çıktığını söyledi.



Hakan Kırca, zanlıların ayaklarından, polis memuru H.Ç'nin ayak ve karnından, diğer polis memuru Y.G'nin de kolundan yaralandığını, Y.G'nin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildiğini, H.Ç'nin de Manavgat Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildiğini bildirdi.



Kırca, sağlık durumları iyi olan zanlıların bu gece hastanede kalacaklarını, muhtemelen yarın Manavgat'ta adliyeye sevk edileceklerini açıkladı.



Manavgat Devlet Hastanesi yetkilileri, polis memuru H.Ç'nin şuurunun açık olduğunu, ancak hayati tehlikesinin devam ettiğini kaydetti.



Bu arada, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin, zanlıların yerini, kullandıkları cep telefonu sinyallerinden tespit ettikleri öğrenildi.



Zanlıların, firari oldukları dönemde kendilerine ait cep telefonlarını kapattıkları, ancak bir süre sonra başka cep telefonlarıyla haberleşmeye başladıkları, polisin bu telefonları saptayarak teknik takip yaptığıbelirtildi.

