Sahte içki yüzünden bir haftada 15 kişi hayatını kaybetti

Çukurova Üniversitesinden (ÇÜ) bilim insanları, sahte içkiden zehirlenme olaylarının artması üzerine uyarılarda bulundu.

Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu ve Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, yaptıkları açıklamada sahte içkiden zehirlenme vakalarının yılda 3 ya da 4’ü geçmezken, son bir haftada 15’i bulduğunu belirtti.

Sahte içkinin “merdiven altı” olarak tabir edilen koşullarda üretiminin artığını belirten Prof. Dr. Cabaroğlu, bununla beraber tüketici güvenliğinin risk altına girdiğini ve zaman zaman yaşanan metil alkol zehirlenmesine bağlı ölümler oluştuğunu söyledi. Prof. Dr. Cabaroğlu, piyasada sahtesi en fazla görülen alkollü içeceğin ‘rakı’ olduğuna dikkat çekti.

Piyasası genişliyor

Vergi artışına bağlı olarak fiyatların yükselmesinin merdiven altı piyasayı hareketlendirdiğini, bu ürünlere özellikle geliri düşük kesimler, bazı eğlence yerleri, oteller, turizm bölgeleri ve büyük şehirlerde tekel bayilerinin ilgi duyduğunu anlatan Prof. Dr. Cabaroğlu, sahte içki pazarının da büyüdüğünü vurguladı.

Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu da metil alkol zehirlenmesinin başlıca belirtilerinin baş ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi, görmede bulanıklık olarak seyrettiğini açıkladı. Dağlıoğlu, daha ileri dönemde körlük, koma hali ve ölüm olaylarının gerçekleştiğini ifade etti.