T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sahte içki yüzünden bir haftada 15 kişi hayatını kaybetti

Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, yaptıkları açıklamada sahte içkiden zehirlenme vakalarının yılda 3 ya da 4’ü geçmezken, son bir haftada 15’i bulduğunu belirtti

27 Ekim 2016 00:11

Çukurova Üniversitesinden (ÇÜ) bilim insanları, sahte içkiden zehirlenme olaylarının artması üzerine uyarılarda bulundu.

Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu ve Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, yaptıkları açıklamada sahte içkiden zehirlenme vakalarının yılda 3 ya da 4’ü geçmezken, son bir haftada 15’i bulduğunu belirtti.

Sahte içkinin “merdiven altı” olarak tabir edilen koşullarda üretiminin artığını belirten Prof. Dr. Cabaroğlu, bununla beraber tüketici güvenliğinin risk altına girdiğini ve zaman zaman yaşanan metil alkol zehirlenmesine bağlı ölümler oluştuğunu söyledi. Prof. Dr. Cabaroğlu, piyasada sahtesi en fazla görülen alkollü içeceğin ‘rakı’ olduğuna dikkat çekti.

 

Piyasası genişliyor

 

Vergi artışına bağlı olarak fiyatların yükselmesinin merdiven altı piyasayı hareketlendirdiğini, bu ürünlere özellikle geliri düşük kesimler, bazı eğlence yerleri, oteller, turizm bölgeleri ve büyük şehirlerde tekel bayilerinin ilgi duyduğunu anlatan Prof. Dr. Cabaroğlu, sahte içki pazarının da büyüdüğünü vurguladı. 

Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu da metil alkol zehirlenmesinin başlıca belirtilerinin baş ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi, görmede bulanıklık olarak seyrettiğini açıkladı. Dağlıoğlu, daha ileri dönemde körlük, koma hali ve ölüm olaylarının gerçekleştiğini ifade etti.  

 

ETİKETLER

sahte içkiölümTurgut Cabaroğluçıkırova üniversitesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24