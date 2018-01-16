Sahte içki satın aldığı kişiyi telefonuna 'Veysel rakı' diye kaydetmiş

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Narlıdere ilçesinde, sattığı sahte rakıdan zehirlenen 4 kişiden Hasan Evren (57) ve Mehmet Taktakoğlu\'nun (67) ölümüne neden olmakla suçlanan tutuksuz sanık Veysel Güventürk\'ün (69) yargılanmasına devam edildi. Davaya katılma talebinde bulunan Taktakoğlu\'nun oğlu Okan Taktakoğlu, babasının cep telefonunda sanığın numarasının \'Veysel rakı\' diye kayıtlı olduğunu söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne geçen yıl nisan ayında metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle getirilen ve tedaviye alınan 4 kişiden Hasan Evren ile Mehmet Taktakoğlu birer gün arayla yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatan polis, Evren ve Taktakoğlu\'nun ölümlerine neden olan sahte rakıyı sattığı ileri sürülen Veysel Güventürk\'ü gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde \"Kimseyi öldürmek gibi bir niyetim yoktu. İçmek için ürettiğim sahte içkileri talep eden kişilere de para kazanmak amacıyla sattım\" dediği belirtelen Güventürk hakkında \'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak\' suçundan dava açıldı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz sanık Veysel Güventürk, sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden Mehmet Taktakoğlu\'nun oğlu Okan Taktakoğlu ve tarafların avukatları katıldı. Güventürk\'ten şikâyetçi olduğunu söyleyen Taktakoğlu, babasının sahte içki nedeniyle öldüğünü belirterek, \"Olaydan önce babamın kaçak içki alıp içtiğini biliyordum. Onu uyardığımda hep aynı kişiden, V. adındaki kişiden aldığını söylüyordu. Olaydan sonra babamın telefonuna baktığımızda \'Veysel rakı\' diye kayıtlı olan kişiyle iki önce görüşme yaptığını gördüm ve polise giderek şikâyetçi oldum. Davaya katılmak istiyorum\" dedi.

Sanık Veysel Güventürk ise Okan Taktakoğlu\'nun babasını görmüş olabileceğini ancak ismen tanımadığını söyledi.

Duruşma savcısı da Okan Taktakoğlu\'nun davaya katılma isteminin kabul edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Taktakoğlu\'nun müşteki olarak katılma talebini kabul ederken, duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.