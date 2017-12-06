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Sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve baskın

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü belirtilenen daireye yapılan baskında, 736 şişe sahte viski, rakı ve votka ile 270 litre metil alkol ve çok sayıda boş şişe ele geçirildi

06 Aralık 2017 16:53

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü belirtilenen daireye yapılan baskında, 736 şişe sahte viski, rakı ve votka ile 270 litre metil alkol ve çok sayıda boş şişe ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2\'si tutuklandı.
Denizli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde piyasaya yüklü miktarda sahte içki sürüleceğini öğrenince operasyon başlattı. Pamukkale ilçesi Deliktaş mahallesi\'ndeki 3 katlı apartmanın üst katında sahte içki üretildiğini tespit eden polis, geçen pazartesi günü operasyon düzenledi. Apartman dairesine giren ekipler, neredeyse evin bütün odalarında yüzlerce boş alkol şişesi ile birlikte doldurulmuş halde ünlü markaların isimleri basılmış viski, rakı ve votka şişelerini buldu. Odalarda arama yapan polis, başta oturma odası olmak üzere banyoda ve mutfakta bile eğlence mekanlarından toplandığı sanılan boş, ünlü markalara ait içki şişelerine hunilerle dolum yapıldığını tespit etti. Şişelerin kapaklarında kullanılan bilye ve barkotların da sahte olduğu belirtildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin bilyeli kapakları özel olarak ürettirdiklerinin tespit edildiği kaydedildi. Barkotları renkli fotokopi yöntemiyle çoğaltarak, vatandaşın gerçeğinden ayırt edemeyecek şekilde içki şişelerinin kapaklarına yapıştırdıkları ortaya çıktı. Polisin düzenlediği operasyonda, ünlü markaların şişelerine doldurulan sahte içkilerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi tehlikenin büyüklüğüne de ortaya koydu.
Operasyonda ünlü markaların şişelerine doldurulmuş 736 şişe sahte viski, rakı ve votka, 270 litre metil alkol, 900 boş içki şişesi, çok sayıda sahte bandrol, içki yapımında kullanılan malzemelerle ruhsatsız tabanca, av tüfeği, şarjör ve fişekler ele geçirildi. Ayrıca polisin arama yaptığı evde viski, rakı ve votkanın nasıl yapılacağının yazılı olduğu tarifler bulundu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden M.Y. ve M.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklanırken, Y.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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