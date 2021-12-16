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Sahte içki can almaya devam ediyor; 23 kişi yaşamını yitirdi!

Yoğun bakımlarda tedavisi süren 13 kişinin hayati tehlikesi sürüyor

16 Aralık 2021 08:53

Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, İstanbul, Antalya, Erzincan, Mersin ve Gaziantep'te metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

İstanbul, Gaziantep ve Mersin'den yeni can kaybı haberleri geldi. Esenyurt'ta hastaneye kaldırılan 3'ü yabancı uyruklu 6 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te 3 kişi öldü

Gaziantep'te ise Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte içkiden 10 kişinin zehirlendiğini açıkladı.

Açıklamada; 3 kişinin kurtarılamadığı, 7 kişinin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Ölümlerin ardından gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Mersin'in Mut ilçesinde zehirlenen 3 kişiden Ali Eser hayatını kaybetti. 2 kişinin tedavisi sürüyor.

24 kişi tedavi altında, 13'ünün durumu ağır

Sahte içki nedeniyle ölümlerin olduğu kentlerde 24 kişi de hastanede tedavi görüyor.

Yoğun bakım servisinde tedavisi süren 13 kişinin bilinci kapalı, hayati tehlikesi var.

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