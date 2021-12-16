Sahte içki can almaya devam ediyor; 23 kişi yaşamını yitirdi!

Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, İstanbul, Antalya, Erzincan, Mersin ve Gaziantep'te metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.
İstanbul, Gaziantep ve Mersin'den yeni can kaybı haberleri geldi. Esenyurt'ta hastaneye kaldırılan 3'ü yabancı uyruklu 6 kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep'te 3 kişi öldü
Gaziantep'te ise Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte içkiden 10 kişinin zehirlendiğini açıkladı.
Açıklamada; 3 kişinin kurtarılamadığı, 7 kişinin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Ölümlerin ardından gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Mersin'in Mut ilçesinde zehirlenen 3 kişiden Ali Eser hayatını kaybetti. 2 kişinin tedavisi sürüyor.
24 kişi tedavi altında, 13'ünün durumu ağır
Sahte içki nedeniyle ölümlerin olduğu kentlerde 24 kişi de hastanede tedavi görüyor.
Yoğun bakım servisinde tedavisi süren 13 kişinin bilinci kapalı, hayati tehlikesi var.