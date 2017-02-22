Sahte hesap skandalı 4 banka yöneticisini görevinden etti

ABD'nin en büyük ikinci bankası Wells Fargo, "sahte hesap skandalı" nedeniyle dört yöneticisinin işine son verildiğini duyurdu.

Wells Fargo'dan yapılan açıklamada, Ticari Bankacılık Stratejileri ve Girişimleri Başkanı Matthew Raphaelson, eski Ticari Bankacılık Risk Yetkilisi Claudia Russ Anderson, Arizona Bölgesi Başkanı Pamela Conboy ve eski Los Angeles Bölgesi Başkanı olan ancak şu anda Tüketici Kredileri Başkanı olan Shelley Freeman'ın görevlerine son verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin 2016 yılına dair ikramiyelerini alamayacakları da belirtildi.

Sahte hesap skandalı kapsamında bankanın iç soruşturmasının devam ettiğinin ifade edildiği açıklamada, soruşturmanın nisan ayında düzenlenecek yıllık hissedarlar genel kurul toplantısından önce tamamlanarak sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı bilgisine de yer verildi.

Skandalın geçmişi

ABD Tüketici Finansal Koruma Bürosu, geçen eylül ayında, banka çalışanlarının satış ve performans hedeflerini tutturmak için 2 milyondan fazla yetkisiz hesap açıldığını ve bunların diğer müşterilerin hesaplarından gizlice para transferiyle finanse edildiğini duyurmuştu.

Wells Fargo, skandala karışan 5 bin 300 çalışanını işten çıkarırken, 185 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.

Bankanın eski Üst Yöneticisi (CEO) John Stumpf, kamuoyundan ve ABD Kongresinden gelen baskılar üzerine, geçen ekim ayında önce 41 milyon dolar değerindeki Wells Fargo hisseleri ve 2016 ikramiyesinden vazgeçmiş, daha sonra da emekliliğe ayrılmıştı.

Öte yandan, bankanın eski bir çalışanının 2007'de yazdığı ancak ekim ayında ortaya çıkan iki mektubu, yasadışı uygulamanın yaklaşık 10 yıllık geçmişinin olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Wells Fargo bünyesinde 1994'ten bu yana çalışan kişinin, kendi şubesinde açılan sahte hesapları "etik dışı ve usulsüz" bulduğu gerekçesiyle kurum içinde gerekli yerlere bilgi verdiği, ancak sonuç alamayınca durumu Stumpf'a mektupla izah ettiği ekim ayında ortaya çıkmıştı.