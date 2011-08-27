Sahte ‘gay’ profiline 6 yıl hapis istendi

T24 - Adapazarı’nda 39 yaşındaki Cengiz A. hakkında, partner arayan bir gay sitesinde, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi H.O.Ç. adına fotoğrafı ile profil oluşturduğu iddiasıyla 6 yıla varan hapis cezası istemi ile dava açıldı.



Üniversite öğrencisi H.O.Ç. Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak, tanımadığı bir kişinin kendi adıyla bir gay sitesinde fotoğrafını da kullanıp profil açtığını belirterek şikâyetçi oldu. H.O.Ç. mail adresine bazı kişilerden arkadaşlık teklifinde bulunulan mailler geldiğini görünce partner sitesine girdiğinde kendi fotoğrafı ve mail adresi ile profil oluşturduğunu gördüğünü söyledi.

Polis profili açan kişi ya da kişilere ulaşmak için sanal ortamda iz sürdü. IP adresinin Cengiz A. adına kayıtlı telefon hattı ile kullanıldığını tespit edilince bu kişi gözaltına alındı. Cengiz A. hakkında 6 yıla kadar varan hapis cezası istemiyle dava açıldı.





