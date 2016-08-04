Sahte 'Fuat Avni' yakalandı

Fuat Avni hesabını yönettiği iddia edilen Başbakanlık Uzmanı A. Mustafa Koçyiğit ismiyle açılan çakma Twitter hesabından, “14.08.2016'da tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın” şeklinde atılan mesajın Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden atıldığı belirlendi.

Mustafa Koçyiğit ismi ile açılan sahte hesaptan atılan tweetler üzerine yapılan incelemede, mesajların aynı hesaptan atıldığı belirlendi.



IP numarası üzerine yoğunlaşan Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, Akıncılar Üssü’nde astsubay olarak görev yapan ve Elbistan’da olan M.Ü. ile kardeşi F.Ü.’ye ulaştı.



Başsavcılığın talimatı ile gözaltına alınan kardeşlerden F.Ü.'nün emniyetteki ifadesinde tweetleri kendisinin attığını kabul ettiği belirtildi.



15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan F.Ü.’nün emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılacağı ifade edildi.