T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Sahte 'Fuat Avni' yakalandı

Tweetleri atan kişinin Akıncılar Hava Üssü'nde astsubay görevi yapan bir kişinin kardeşi olduğu ortaya çıktı

04 Ağustos 2016 00:50

Fuat Avni hesabını yönettiği iddia edilen Başbakanlık Uzmanı A. Mustafa Koçyiğit ismiyle açılan çakma Twitter hesabından, “14.08.2016'da tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın” şeklinde atılan mesajın Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden atıldığı belirlendi.

Mustafa Koçyiğit ismi ile açılan sahte hesaptan atılan tweetler üzerine yapılan incelemede, mesajların aynı hesaptan atıldığı belirlendi.

IP numarası üzerine yoğunlaşan Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, Akıncılar Üssü’nde astsubay olarak görev yapan ve Elbistan’da olan M.Ü. ile kardeşi F.Ü.’ye ulaştı.

Başsavcılığın talimatı ile gözaltına alınan kardeşlerden F.Ü.'nün emniyetteki ifadesinde tweetleri kendisinin attığını kabul ettiği belirtildi.

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan F.Ü.’nün emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılacağı ifade edildi. 

ETİKETLER

fuat avnimustafa koçyiğitakıncılar hava üssü15 temmuz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24