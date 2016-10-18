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15 Temmuz Darbe Girişimi

Sahte FBI kimliğiyle yakalanan ‘FETÖ’ zanlısı tutuklandı

Zanlı, kimliği 'koleksiyon' amacıyla hazırladığını savunmuştu

18 Ekim 2016 00:48

Sakarya'da, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında üzerinde sahte FBI kimliğiyle yakalanan Fatih Akçay ile 3 kişi tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden üzerinde sahte FBI kimliğiyle yakalanan Fatih Akçay ile esnaf Emrullah Öner, astsubay Yıldıray Özoğlu, üniversite öğrencisi Numan Gürhan Sarı tutuklandı, öğretmen E.Ç, H.Ü, C.G, G.A ve imam Y.G. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih Akçay emniyetteki sorgusunda, üzerinde yakalanan sahte FBI kimliğini 'koleksiyon amacıyla' hazırladığını savunmuştu.

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