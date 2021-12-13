Sahte faturayla 750 milyon TL vergi iadesi alan çeteye operasyon; 28 gözaltı

İstanbul'da yüksek rakamlı fatura göstererek devletten 750 milyon TL vergi iadesi aldığı tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 51 kişiden 28'i gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracatlarda fatura beldelerini yüksek göstererek, yüksek bedelli ihracat yapmış gibi devletten 750 milyon lira vergi iadesi aldığı belirlenen suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul, İzmir, Hatay, Yalova, Kırklareli, Adıyaman, Gaziantep ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda gözaltı kararı verilen 51 kişiden 28'i gözaltına alındı.