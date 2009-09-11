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Yaşam

Sahte fatura düzenleyen 2 kişi yakalandı

11 Eylül 2009 21:29

ESKİŞEHİR’de polisin düzenlediği operasyonda piyasaya para karşılığında sahte fatura sürdükleri ileri sürülen T.G. ve Ö.Ö. gözaltına alındı. 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bir ihbarı değerlendiren Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Eskişehir ve çevre illerde piyasaya para karşılığında sahte fatura sürdükleri öne sürülen T.G. ile Ö.Ö.’yü yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çeşitli şirketler adına düzenlenmiş sahte faturalar, kaşeler, tahsilat makbuzu ile şirket evrakları ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen T.G. ve Ö.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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