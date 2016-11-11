Sahte evrakla transfer olan futbolcuya 3 ay men

Birleşik Arap Emirlikleri 1. Lig takımı El Nasr'da futbolcusu forma giyen Brezilyalı golcü Santos Monteiro Wanderley, evrakta sahtecilik yaptığı gerekçesiyle 3 ay men cezası aldı.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada, Wanderley'in, yabancı sınırlaması kuralına takılmadan Asya Şampiyonlar Ligi maçlarında oynayabilmesi amacıyla pasaport bilgilerinin kulübü tarafından değiştirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu durumun oyuncu ve kulübü tarafından kabul edildiği ve Brezilyalı Wanderley'e futboldan 3 ay men ve 10 bin dolar para cezası verildiği ifade edildi.

Futbolcu adına sahte evrak düzenleyen El Nasr'a ise 50 bin dolar para cezası verildi. Ayrıca, bu yılın lig havuzundaki payından 340 bin dolar kesinti yapılacak kulübün, iki yıl boyunca Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılması da yasaklandı.