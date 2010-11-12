Sahte Erdoğan'ın 27 bin takipcisi var

T24

'TOPLANTIDAYIM' DİYEN DE VAR, MUHALEFETE ÇATAN DA



Başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmak üzere, siyasi parti liderleri, Bakanlar, milletvekilleri ve pek çok siyasinin kullandığı sosyal paylaşım sitesinde, çok sayıda sahte Başbakan Erdoğan sayfası açıldığı öğrenildi. 10'un üzerinde açılmış olan bu sayfaların takipçileri ise 27 bini buldu. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Takipçilerin arasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanı sıra, AKP'li milletvekilleri, genel başkan yardımcıları ve bakanlar da yer aldı.Başbakanlık yetkilileri bu sayfalardan hiçbirinin bilgileri dahilinde açılmadığını ve Başbakan'ın resmi adresi olmadığını söylerken, özellikle en çok takip edilen RT_Erdoğan adlı sayfanın ise kim tarafından açıldığını bilmediklerini ifade etti."Sahte" Başbakan Twitter hesapları üzerinden yapılan yorumlar da oldukça ilginç. Diğerlerine göre daha popüler olan ve parti teşkilatından birileri tarafından açıldığı tahmin edilen hesaplar üzerinden Başbakan Erdoğan'ın konuşmaları ve kamuoyu ile paylaşılmış mesajları yayınlanıyor.Bunun yanı sıra daha az popülaritesi olan sayfalar üzerinde ise komik diyaloglar yer alabiliyor. Bu sayfalardan birinde "sahte" Başbakan "Bugün MKYK'dan bazı arkadaşları çıkarttım, onların yerine daha sevdiklerimi aldım" derken, bir diğer "sahte" hesap üzerinde ise, "Toplantıdayım" notu bulunuyor.Bir kısmı da Erdoğan'ın fanları tarafından açılan hesaplar üzerinden Anamuhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler yer alıyor.