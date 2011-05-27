-'SAHTE EMEKLİLER' CEP MESAJIYLA BELİRLENDİ ADANA (A.A) - 27.05.2011 - Borçlarını yeniden yapılandırması gereken mükelleflere cep telefonundan mesaj gönderen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adana İl Müdürlüğü, önce patron olduğundan haberi olmayanları, ardından da bu patronların yanında çalışıyormuş gibi gösterilip emeklilik bile hak edenleri tespit etti. İlk etapta 5 kişinin emekliliğini iptal eden SGK, sorumlular hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. SGK Adana İl Müdürü Muhammed Gerçek, kamuoyunda ''torba yasa'' olarak bilinen, 6111 sayılı ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'' kapsamında, borçlu tüm mükelleflere ulaşmak için yasanın çıktığı günden beri yoğun çaba harcadıklarını bildirdi. Gerçek, yaptıkları tüm duyuru ve bilgilendirmelere rağmen kuruma borçlu 22 bin mükelleften 8 bini gelmeyince Turkcell ile anlaşma yapıp TC kimlik numaralarından cep telefonlarına ulaştıklarını belirterek, ''Mesaj gönderince, adına kurulu şirketle borçlandırılan mükellefleri haberdar etmekle kalmayıp, haksız kazancı da önledik'' dedi. Mesajı alan ancak, adına kayıtlı şirket bulunmamasına rağmen kuruma borçlu olduğunu öğrenen mükelleflerin kendilerine geri dönüşünün çok hızlı olduğunu ifade eden Gerçek, ''Cepten gönderdiğimiz mesajlarla önce patron olduğundan haberi olmayanları, ardından da bu patronların yanında çalışıyormuş gibi gösterilip emeklilik bile hak edenleri tespit ettik'' dedi. -KAPATTIĞINI SANDIĞI ŞİRKET 10 YILDIR AÇIKMIŞ- Gerçek, mükellefin panik halinde kuruma başvurduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Bir mükellefimiz yaklaşık 10 yıl önce muhasebecisine kapatması için talimat verdiği şirketinin halen kapanmadığını, faal olduğunu, hatta yanında 6-7 kişinin çalışıyor göründüğünü öğrendi. Kontrol memurlarımız yaptıkları soruşturmada muhasebecinin görevini kötüye kullandığını, şirketi kapatmadığı gibi kendisi, eşi ve bazı yakınlarını da şirkette çalışıyor gösterdiğini belirlediler. Sürdürdüğümüz araştırmada 5 kişinin de fiili çalışmaları olmadan emekliliği bile hak ettiklerini tespit ettik.'' -MUHASEBECİLER, MESLEK ODALARINA İHBAR EDİLDİ- Gerçek, ilk etapta 5 kişinin emekliliğini iptal ettiklerini, sorumlular hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, ''Benzer durumlarla ilgili başvurular kurumumuza gelmeye başlıyor. Bu cep mesajlarımız sayesinde patron olduğunu öğrenenler bile var. Bu mesajlarımız sayesinde adına kurulu şirketle borçlandırılan mükellefleri haberdar etmekle kalmayıp, haksız kazancı da önledik'' dedi. Fiili çalışması olmaksızın emekliliği bile hak eden mükelleflerin bugüne kadar aldıkları emekli maaşlarının da faiziyle geri alınacağını belirterek, ''O parada tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı var. Bu nedenle, muhasebeci eliyle yapılan bu suiistimallerin tekrarlanmaması için ilgili meslek odasına da yazı gönderdik. Bu yazıda, hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz muhasebecileri bildirmekle kalmayıp tüm muhasebecilerin de konuya ilişkin uyarılmasını talep ettik'' diye konuştu.