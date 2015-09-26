Sahte doktor Nevin hemşire sahte avukatlık da yapmış

İsmi ilk kez kendisini doktor olarak tanıtarak kürtaj yapmak suçlamalarıyla hakkında açılan davayla duyulan eski hemşire Nevin K.’nın hakkındaki son suçlama ise sahte avukatlık oldu.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre Nevin K., hemşirelikten ihraç edildi ancak hakkında suçlamalar bunlarla kalmadı. Yalan beyanda bulunmak, görevli memura hakaret, vergi usul kanununa muhalefet etvmek, hakaret, iftira ve sahtecilik gibi suçlarda hakkında 50’inin üzerinde soruşturma açıldı. Bir dönem Ankara Cumhuriyet Savcısı İ.D. ile ilişkisiyle de gündeme gelen Nevin K., adliyedeki mezat salonlarında ihalelere fesat karışmakla da suçlandı.

Yeni işi sahte avukatlık

Nevin K.’nın hakkındaki son suçlama ise sahte avukatlık oldu. Ankara Barosu Avukatlarından Emel Özbek adına sahte vekalet hazırlayan Nevin K., bu vekaletle suç duyurularında bulunduğu, davalar açtığı ve dosya takibi yaptığı iddia edildi. “Hiç gitmediğim Adana’da bile adıma dava takibi yapılmış” diyen Avukat Emel Özbek şunları söyledi:

“Kendisi müvekkilimdi, bir iki soruşturması için avukatlığını üstlenmiştim. Bana verdiği vekaletin altına sahte imzayla sahte vekalet düzenleyerek kendisi avukatlığa başlamış. Öğrendiğimde şok oldum. Suç duyurusunda bulundum. Suç duyurusunda bulundum ancak bir işlem yapılamıyor. Hakkında açılan soruşturmalar kapsamında yurtdışına çıkma yasağı var. İkametgâh adresi olarak KKTC’de bir adres göstermiş. Türkiye’de ise ikamet kaydı bulunmuyor. Bu nedenle açılan soruşturmalarda kendisine hiçbir tebliğ yapılamıyor. Kendisi hergün Adliye’de elini kolunu salayarak geziyor. Tebligat yapılamadığı için hakkında ne yakalama ne de arama kararı var. Hergün adliyeye gelip gittiği içinde hukukun bütün açıklarını biliyor, hukuktan nasıl kaçacağını, hangi soruşturmada ne yapacağını en ince detayına kadar biliyor. Hakkında birçok soruşturma var ve bugüne kadar bu kadına kimse dur diyemedi. Ancak ben dur dedim, hukuk çerçevesinde bu kadını durduracağım.”